La nueva Unique Trail Lanzarote contará con Julen Calvó en su estreno

Unique Trail Lanzarote by Joma contará en su primera edición con uno de los grandes nombres propios del trail running nacional. Julen Calvó (Reus, Tarragona, 1995) correrá el próximo 17 de octubre la Ultra de 67 kilómetros, la distancia reina de la prueba, en un recorrido que llevará a los participantes desde La Geria hasta la espectacular meta situada en el Mirador del Río.

El atleta de Joma llegará a Lanzarote después de una temporada de enorme regularidad. Con un ranking ITRA de 912 puntos, Calvó está firmando un 2026 marcado por la presencia constante en los podios de algunas de las principales pruebas de trail y ultradistancia del calendario nacional e internacional.

Su año comenzó de la mejor manera posible con una victoria en la modalidad Advanced de The North Face Transgrancanaria, imponiéndose en su debut en la carrera de 82 kilómetros. En abril llegaron dos nuevos resultados de primer nivel: fue tercero en el Campeonato de España de Ultra Trail de la FEDME, disputado en Albacete, y posteriormente terminó segundo en la CSP de Penyagolosa Trails, una de las grandes referencias de la ultradistancia nacional. Apenas un mes después, en mayo, volvió a subir al segundo escalón del podio en la Domusa Teknik 40 MLK, y en junio firmó un nuevo segundo puesto en la Andorra 100 by UTMB.

Su gran momento de forma quedó también de manifiesto a comienzos de julio en la CDH de HOKA Val d'Aran by UTMB, donde llegó a liderar la prueba desde el kilómetro 23 de los 110 que componen su recorrido. Una sanción de una hora por un el avituallamiento fuera de reglamento le obligó a parar en Salardú y condicionó el desenlace y dejó a Calvó fuera del podio, aunque el corredor catalán demostró de nuevo su capacidad para plantar cara a los mejores especialistas europeos en uno de los recorridos más exigentes del calendario continental.

Un especialista en las pruebas de ultradistancia

La temporada actual se suma a un palmarés que ya sitúa a Julen Calvó entre los corredores españoles más destacados de la disciplina. Uno de sus grandes hitos llegó en 2025, cuando se proclamó campeón de España de Ultra Trail Running de la RFEA en la Domusa Teknik 40 MLK, consolidándose como uno de los referentes nacionales de la especialidad. Aquel año también dejó importantes podios en Salomon Ultra Pirineu y Muntanyes de Prades Epic Trail Costa Daurada, una prueba en la que ha demostrado una especial afinidad, con dos victorias consecutivas en 2023 y 2024.

Julen Calvó, en la pasada Classic de la Transgrancanaria / Carlos Díaz-Recio

Con este historial, Calvó afrontará en Lanzarote un nuevo reto sobre un terreno completamente diferente. La Ultra de Unique Trail Lanzarote by Joma le llevará a recorrer 67 kilómetros desde La Geria por algunos de los paisajes más singulares de la isla, en un trazado marcado por los volcanes, la lava y el jable. La presencia del corredor de Joma supone un atractivo añadido para la primera edición de una prueba que mostrará a través del trail algunos de los escenarios más característicos de Lanzarote.

"Tengo muchas ganas de conocer Lanzarote. Siempre da gusto volver a las Islas Canarias y, en este caso, es además una de las islas que me falta por conocer. Al final, con el trato que te dan siempre allí, no hay mejor manera de ir a conocerla que con una carrera que se ha unido a Joma", explica el corredor catalán, que también valora las condiciones climáticas de la isla: "El clima también acompaña en esas fechas y eso es un punto a favor para siempre volver allí".

Noticias relacionadas

Unique Trail Lanzarote by Joma celebrará su primera edición del 15 al 17 de octubre. El programa arrancará el jueves 15 con el Kilómetro Vertical Las Gracioseras, continuará el viernes 16 con la Kinder Trail y tendrá el sábado 17 su jornada principal, con las cuatro distancias competitivas: 67, 46, 23 y 12 kilómetros. La prueba ya ha superado los 400 inscritos, con corredores de 20 nacionalidades, un 35% de participación femenina y casi un 40% de participantes procedentes de fuera de la provincia de Las Palmas.