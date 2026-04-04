La nueva política de UTMB revoluciona el trail: "La maternidad no es un freno"

La UTMB World Series ha dado uno de esos pasos que van mucho más allá del reglamento. El circuito ha ampliado su política de apoyo a la parentalidad, una medida pionera que nació en 2023 centrada en el embarazo y que ahora incorpora también la reproducción asistida, la adopción y la gestación subrogada. El mensaje es claro: en el trail, formar una familia no debería convertirse en un castigo deportivo ni administrativo.

La nueva norma, desarrollada junto a la Pro Trail Runners Association (PTRA), afecta tanto a corredores populares como a atletas de élite. A partir de ahora, quienes se encuentren en alguno de estos procesos podrán solicitar el reembolso íntegro de su inscripción, aplazar su dorsal o, en las pruebas con sorteo, recuperar el dinero y contar con acceso prioritario en una edición futura. En el caso de las corredoras de máximo nivel, además, se introduce una medida especialmente relevante: el UTMB Index podrá quedar congelado durante cinco años para evitar que la maternidad o el camino hacia ella lastre su posición competitiva.

El dato ayuda a entender la dimensión del cambio. Desde que se activó la política de embarazo en 2023, más de 400 personas han podido aplazar su participación o recibir un reembolso. Ahora UTMB amplía el foco y adapta su estructura a una realidad mucho más diversa. En un deporte que presume de libertad, naturaleza y comunidad, esta decisión corrige una contradicción evidente: durante demasiado tiempo, muchas mujeres han sentido que ser madres podía apartarlas del alto rendimiento o incluso del calendario que habían construido durante años.

El caso de Ella Peyrard

En ese contexto aparece el caso de Ella Peyrard, corredora francesa amateur y madre reciente, que se ha convertido en una de las voces que mejor explican el valor práctico de esta medida. Peyrard, de 31 años, llevaba años encadenando ultras de referencia como Échappée Belle, Diagonale des Fous, Lavaredo o UTMB. Su gran objetivo era UTMB 2024. Todo estaba preparado en Chamonix. Hasta que llegó una noticia que lo cambió todo: estaba embarazada.

Su primera reacción fue la que tendrían muchos corredores obsesionados con un dorsal soñado: pensar que aún podría correr. Pero pronto entendió que no era razonable. Y ahí la política de UTMB marcó la diferencia. Pudo cancelar su inscripción, recibir el reembolso y aplazar su participación, evitando así perder una plaza muy difícil de conseguir y, sobre todo, la sensación de que la maternidad la expulsaba del proyecto deportivo que tenía entre manos.

"La maternidad no es una barrera"

Su testimonio deja una frase potente: "La maternidad no es una barrera para el deporte, al contrario, puede convertirse en una fuerza increíble", asegura en una charla en la web de UTMB. Peyrard explica que antes de ser madre ya defendía que el trail y la crianza eran compatibles, pero que vivirlo en primera persona cambia por completo la perspectiva. La organización familiar, la logística y los tiempos ya no son los mismos, aunque insiste en que competir sigue siendo posible. De hecho, regresó a las carreras tras el nacimiento de su hijo Noah y ya tiene la mirada puesta en UTMB 2026.

La atleta subraya que algunas ayudas deberían activarse de forma más natural, sin que las madres tengan que pedirlas una a una. Habla, por ejemplo, de facilidades para la lactancia, accesos adaptados o mayor flexibilidad con la exigencia de mantener un UTMB Index válido, una condición que puede empujar a algunas corredoras a regresar demasiado pronto a la competición.

Ahí está, precisamente, la importancia de esta nueva política. UTMB no solo protege una inscripción; protege una trayectoria. Y en un momento en el que el trail sigue creciendo y profesionalizándose, el circuito lanza un aviso al resto del sector: la igualdad no puede quedarse en el discurso. Tiene que notarse en las normas, en los rankings y en la manera de acompañar a quienes quieren seguir compitiendo sin renunciar a su vida personal. En un deporte acostumbrado a hablar de épica, este cambio quizá sea una de las victorias más importantes de los últimos años.