La nueva Polar Loop: la pulsera que mide tu salud y entrenamiento sin pantalla

Polar vuelve a sus raíces con la nueva Polar Loop, una pulsera de actividad que busca ofrecer lo esencial: seguimiento preciso, diseño elegante y sencillez de uso. En un mercado dominado por los relojes GPS y las pantallas llenas de métricas, esta propuesta finlandesa apuesta por la discreción y la funcionalidad. Una pulsera ligera (29 gramos) pensada para quienes quieren medir su día a día sin complicaciones.

La Loop no pretende ser un reloj multideporte ni competir con los modelos tope de gama de la marca como el Grit X2 o el Pacer Pro. Su filosofía es distinta: acompañarte las 24 horas para registrar pasos, calorías, sueño y ritmo cardíaco sin necesidad de cargarla a diario. Su autonomía ronda la semana completa, y su memoria interna permite almacenar hasta cuatro semanas de actividad, algo poco habitual en dispositivos de este tipo.

Así se ve la parte interior del nuevo dispositivo / POLAR

El diseño es otro de sus puntos fuertes. Minimalista, elegante y cómodo, está disponible en varios colores y con dos tamaños de correa incluidos en la caja (S y M/L). No tiene pantalla —una decisión que puede sorprender—, pero esto refuerza su enfoque “invisible”: la Loop está pensada para olvidarte de que la llevas puesta. Todos los datos se consultan a través de la app Polar Flow, una de las más completas del sector en cuanto a análisis de sueño, actividad y recuperación.

Polar ha incorporado en esta pulsera su habitual precisión en la medición de la frecuencia cardíaca y el análisis de Nightly Recharge, que evalúa cómo recupera tu cuerpo durante la noche.

También reconoce automáticamente cuándo haces ejercicio y registra métricas básicas de tus entrenamientos, aunque sin GPS integrado. Esto la limita para quienes buscan métricas avanzadas de ritmo, distancia o desnivel, pero la convierte en una buena opción para corredores o senderistas que ya utilizan otro reloj GPS y buscan un complemento diario más cómodo.

El precio de la Polar Loop sin suscripciones

A nivel de precio, la Polar Loop se sitúa en torno a los 180 euros, sin suscripciones ni pagos adicionales, y con correas intercambiables de unos 20 euros. Es un producto que encaja bien para quienes priorizan la salud y la actividad diaria sobre la obsesión por los datos.

Así lucen las Polar Loop en las muñecas / POLAR

Entre sus aspectos mejorables, se echa en falta una pequeña pantalla que permita ver las estadísticas sin abrir el móvil, o una vibración más intensa para las notificaciones. También su estética, aunque elegante, puede parecer demasiado sobria frente a opciones más llamativas de otras marcas.

En resumen, la Polar Loop es una pulsera de actividad discreta, fiable y bien construida, pensada para quienes valoran la precisión de Polar sin necesitar un reloj deportivo. No es un dispositivo para quien busca funciones de entrenamiento avanzadas, pero sí un compañero diario ideal para controlar tu movimiento, sueño y bienestar con el sello finlandés de siempre.