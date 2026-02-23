TRAIL
La nueva KIPRUN para ultras llega a Decathlon: confort total para correr de 40 a 170 km por menos de 200 euros
La marca presenta una zapatilla de trail de nueva generación enfocada a la ultra distancia, con espuma FASTECH+ y suela Vibram Megagrip
KIPRUN mueve ficha en el trail running con la KIPSUMMIT MAX, una zapatilla diseñada con un objetivo claro: hacer más llevaderos los kilómetros largos en montaña. El lanzamiento forma parte de la renovación completa de la gama KIPRUN Trail y, dentro de la familia KIPSUMMIT, lanzan la versión MAX para encontrar confort, estabilidad y agarre.
"Los corredores de montaña necesitan amortiguación, ligereza y reactividad que les permita seguir avanzando kilómetro tras kilómetro sin comprometer el rendimiento", explica Sébastien Laurent, Product Manager de Calzado en KIPRUN. "La suela Vibram Megagrip fue probada en algunos de los terrenos más exigentes cerca de Chamonix, y su agarre impresionó a todos".
La FASTECH+, la nueva mediasuela
El gran argumento técnico está en la media suela: FASTECH+ (SCF A-TPU), una espuma que busca esa mezcla difícil de conseguir entre amortiguación suave y respuesta. Según los datos de la marca, frente a la generación anterior la pisada es un 25% más suave y el retorno de energía mejora un 21%, con la particularidad de que la plantilla también está fabricada con este material.
Vibram Megagrip: tracción en terreno serio
La suela es de Vibram Megagrip con tacos de 4 mm, un compuesto de referencia cuando el terreno se complica y aparecen roca mojada, barro o superficies pulidas. KIPRUN asegura que la ha probado en condiciones duras cerca de Grenoble (Francia), con buen rendimiento incluso sobre piedras muy resbaladizas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Peso: 268 g (EU M 42) | 233 g (EU W 38)
- Altura de la suela: 38,5 mm talón | 32,5 mm antepié
- Drop: 6 mm
- Tacos: 4 mm
- Tallas: EU 39-47 (H) | EU 36-42 (M)
- Precio: 139,99 €
- Colores de lanzamiento: gris cemento, negro ahumado (H) | negro ahumado, Rosa Cuarzo (M)
Otro punto clave es la construcción. La KIPSUMMIT MAX combina malla exterior resistente con un interior acolchado que envuelve el pie, y un conjunto de zonas espumadas (lengüeta, collar y upper) para evitar puntos de presión.
Además, introduce un sistema curioso: una banda para sujetar los cordones que sustituye el bolsillo tradicional y busca mantenerlos firmes sin presionar el empeine, reforzando el soporte en la zona media.
La estabilidad llega más por geometría que por rigidez: base ancha, rocker diseñado para favorecer el avance y drop de 6 mm, una receta orientada a correr "hacia delante" incluso con piernas cansadas, sin que la zapatilla se sienta torpe.
La KIPSUMMIT MAX ya habría competido "al más alto nivel". Blandine L’Hirondel ganó la Diagonale des Fous 2025 con este modelo, una prueba de 165 km y más de 9.500 m de desnivel en un terreno tan abrasivo como técnico. Para la marca, es la confirmación del concepto: confort y tracción para seguir corriendo cuando todo se rompe.
La KIPRUN KIPSUMMIT MAX esta disponible desde el pasado 16 de febrero de 2026 y llega a tiendas Decathlon desde marzo de 2026, manteniendo el precio de 139,99 euros.
