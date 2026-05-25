La nueva Endorphin Elite 3 de Saucony promete ser la más rápida de su historia (y lo justifica)

Saucony no se ha conformado con mantener el nivel. La Endorphin Elite 3, la nueva superzapatilla de competición de la marca, llega al mercado con cambios estructurales que van más allá de una actualización cosmética. El modelo más veloz del catálogo de Saucony se reinventa para 2026 con un objetivo claro: conservar lo que funcionaba en la versión anterior y corregir lo que no.

La Elite 2 fue recibida con entusiasmo generalizado en la comunidad del running. Su espuma IncrediRUN marcó un antes y un después por su suavidad y retorno de energía, pero también generó críticas por la inestabilidad que provocaba su geometría de mediasuela, especialmente en la zona del mediopié y en tramos con desnivel o giros.

La nueva versión amplía la plataforma de la suela, especialmente en el talón, y elimina el corte central profundo de la predecesora, apostando por una base más compacta y libre de surcos que ofrezca mayor seguridad sin penalizar el peso total, que se mantiene por debajo de los 210 gramos.

El corazón de la zapatilla sigue siendo la espuma IncrediRUN en doble capa, que aquí se combina con una nueva placa de fibra de carbono ranurada. La placa incorpora un diseño bifurcado y ranurado que aumenta su rigidez y su ángulo de trabajo, buscando una transición más suave y eficiente que la que ofrecía la versión anterior.

El resultado es una zapatilla que, según su director de producto, Brian Moore, "ofrece una transición más fluida y una pisada más dinámica para ayudar a los corredores a sentirse más rápidos el día de la carrera".

Así lucen las nuevas Elite 3 / SAUCONY

Un upper con tejido mesh cerrado

En el upper también hay novedades relevantes. El tejido mesh cerrado y ligero de la Elite 3 supone un paso adelante respecto al material de la versión anterior: más convencional en apariencia, pero más fácil de poner y con mejor ajuste en el mediopié y el talón.

El calzado es unisex, disponible desde la talla 35.5 hasta la 49 EU, y la suela exterior PWRTRAC mantiene la tracción en asfalto sin añadir peso innecesario.

Con este lanzamiento, Saucony consolida una de las líneas de competición más reconocibles del mercado. En 2026, la familia Endorphin sigue creciendo con la incorporación de la Endorphin Azura y la renovada Endorphin Pro 5, ampliando la oferta para distintos perfiles de corredor.

La Elite 3 se posiciona claramente en el segmento más alto: es una zapatilla pensada para el día de carrera, para quienes buscan exprimir cada segundo en maratón o media maratón y estará disponible a partir del 20 de junio a un precio de 320 euros.