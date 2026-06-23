Novedad en trail running: el Amazfit Cheetah 2 Ultra ofrece 60 horas de GPS y navegación avanzada

Amazfit ha puesto en el mercado europeo su nuevo reloj deportivo, el Amazfit Cheetah 2 Ultra, un modelo pensado específicamente para los corredores de montaña que se enfrentan a distancias largas. El dispositivo llega con un argumento de peso para el trail running: hasta 30 días de autonomía en uso normal y hasta 60 horas en modo GPS de alta precisión, suficiente para acompañar a un corredor durante carreras que superan los 160 kilómetros.

Uno de los puntos fuertes del Cheetah 2 Ultra es la navegación. El reloj almacena mapas topográficos a todo color que funcionan sin conexión a internet, con información en tiempo real sobre la distancia al punto seleccionado, el desnivel acumulado y el ángulo de pendiente de las próximas subidas y bajadas. También incorpora indicaciones por voz sin necesidad de red, algo que puede marcar la diferencia en tramos técnicos o con poca visibilidad.

En cuanto a construcción, el reloj monta una pantalla AMOLED con un brillo máximo de 3.000 nits, estructura de titanio de grado 5 y cristal de zafiro, además de seis certificaciones de grado militar. Para las carreras nocturnas y las situaciones de emergencia, Amazfit ha incluido una linterna de dos colores, blanca y roja, junto a un modo SOS. El posicionamiento por doble antena GPS busca mantener la señal estable incluso en bosques densos o barrancos.

El apartado de análisis es otro de los ejes del modelo. El usuario puede supervisar 80 de los 84 parámetros disponibles en tiempo real, entre ellos el ritmo y la distancia ajustados a la pendiente, la temperatura corporal, la presión atmosférica o la cuenta atrás hasta el amanecer y el atardecer. A eso se suman indicadores como la carga de entrenamiento, los niveles de fatiga a corto y largo plazo, el umbral de lactato y el estado del sistema nervioso a través de la variabilidad del ritmo cardíaco, junto con la función BioCharge.

El reloj cuenta además con 64 GB de almacenamiento para mapas y aplicaciones descargables desde Zepp, y es compatible con plataformas como TrainingPeaks o Strava, así como con accesorios propios y de terceros, entre ellos Stryd.

"Nuestro último reloj Amazfit Cheetah 2 Ultra está pensado para los entusiastas de los deportes de montaña que no aceptan concesiones y quieren entrenar de forma más eficaz, competir con más confianza y superar sus límites actuales".

Así lo resume Jesús Carrero, director general de Amazfit para EMEA, quien añade que el ecosistema del reloj "ofrece más funciones, mayor rendimiento y precisión, así como una mejor adaptación a las necesidades reales de los corredores de montaña que muchos de los dispositivos disponibles".

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El Amazfit Cheetah 2 Ultra es compatible con pagos NFC, incluye más de 180 modos deportivos y está disponible desde el 13 de mayo a través de la web europea de Amazfit y distribuidores seleccionados, con un precio recomendado de 599 euros. El reloj se puede adquirir con correa de silicona o de nailon.