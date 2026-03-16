La novedad de COROS no es un reloj es HYDROP, un sensor de pesca que muestra datos submarinos en tiempo real

COROS amplía su ecosistema de tecnología deportiva con el lanzamiento de HYDROP, un nuevo sensor portátil orientado al mundo de la pesca que pone el foco en los datos submarinos en tiempo real. La marca, conocida sobre todo por sus relojes y dispositivos de alto rendimiento, da ahora un paso hacia otro terreno con una propuesta que busca ayudar al pescador a tomar decisiones más precisas sobre dónde lanzar, a qué profundidad trabajar y qué señuelo puede encajar mejor según las condiciones reales del agua.

La idea de HYDROP es sencilla sobre el papel, pero ambiciosa en su aplicación. El dispositivo se lanza con la caña como si fuera un señuelo, registra información durante el recorrido bajo la superficie y, una vez recuperado, sincroniza los datos con la app de COROS o con relojes compatibles como NOMAD, VERTIX 2 y VERTIX 2S. A partir de ahí, el usuario puede consultar parámetros clave como la profundidad, la estratificación de temperatura, el color del agua y la luminosidad subacuática.

Con el sensor HYDROP puedes ver la profundidad exacta de pesca / COROS

Ese conjunto de métricas permite interpretar mejor la columna de agua y detectar patrones que pueden resultar determinantes en la actividad de los peces. COROS plantea HYDROP como una herramienta útil para ajustar variables que influyen directamente en la pesca, desde el color del señuelo hasta la velocidad de recogida o la capa de agua en la que conviene insistir.

A nivel técnico, el sensor integra un barómetro, sensor de temperatura, acelerómetro y sensor de luz RGB, todo ello en un formato compacto y ligero pensado para transportarse con facilidad en una caja de aparejos estándar. El sistema se activa con un simple movimiento antes del lance, una solución que apunta a un uso práctico y sin fricciones en plena jornada.

La marca subraya además que HYDROP está pensado para distintos perfiles de usuario, desde pescadores recreativos hasta competidores, y para modalidades tan variadas como la pesca desde orilla, embarcación, kayak, pesca con mosca o jornadas en agua dulce y salada. Otro de sus puntos fuertes es la creación de un diario de pesca dentro de la aplicación, donde quedan registrados los datos de cada lance para revisar lugares anteriores y planificar futuras salidas con más contexto.

En palabras de Lewis Wu, CEO y cofundador de COROS, "HYDROP representa una nueva era en la tecnología de pesca". El dispositivo estará disponible a nivel global desde el 16 de marzo de 2026 por 99 euros, a través de la web de la marca y distribuidores seleccionados.