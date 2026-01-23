Buenas noticias para Gran Canaria: The North Face y la Transgrancaria mantienen su unión hasta 2029

La Transgrancanaria acaba de anotarse un impulso de los que marcan temporada. The North Face y la carrera grancanaria anunciaron en Madrid, en plena Feria Internacional de Turismo (Fitur), la ampliación de su acuerdo de patrocinio hasta 2029. Un mensaje nítido para el trail: la prueba canaria no solo mantiene su sitio en el mapa, también lo subraya con rotulador.

La renovación refuerza un vínculo iniciado en 2024 y llega en el mejor momento posible, con la 27ª edición en el horizonte (del 4 al 8 de marzo) y cifras que hablan por sí solas: por primera vez se superarán los 6.000 participantes, llegados de más de 70 países. En el calendario, eso se traduce en una etiqueta muy concreta: la gran competición del invierno.

Detrás del acuerdo hay una idea compartida: empujar los límites del deporte al aire libre y sostener una comunidad que crece a ritmo de zancada. The North Face, con uno de los equipos de atletas más potentes del circuito, encuentra en la Transgrancanaria un escaparate perfecto: Pau Capell (triple ganador en la isla), Fernanda Maciel, Jonathan Albon, Stephanie How, Zach Miller o Ida-Sophie Hegemann son parte de ese universo que convierte cada edición en un banco de pruebas real.

Desde la organización, Wendy Cruz lo resumió sin rodeos: “La ampliación de este acuerdo es el reconocimiento definitivo al trabajo realizado… Que una marca del nivel de The North Face apueste por nosotros a largo plazo nos permite seguir innovando y posicionar a Gran Canaria como el destino de referencia para el trail running mundial”.

En The North Face EMEA, Michiel Cauwelier apuntó en la misma dirección: “Estamos encantados de volver a apoyar la prestigiosa Transgrancanaria… encaja con nuestro compromiso con el progreso y la visibilidad del trail running”.

La foto institucional en Fitur completó el mensaje: deporte, turismo y marca-destino, alineados. Y en la línea de salida, el titular real se decide en marzo: más corredores, más países, más foco internacional… y un patrocinio que asegura gasolina hasta 2029.