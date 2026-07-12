Norman Foster (91 años): "Me despierto a las 6 de la mañana, desayuno extremadamente ligero y me hidrato muy bien"

Aunque la afirmación alusiva a que "la edad solo es un número" varía mucho según cada caso, Norman Foster, el afamado arquitecto británico, es una de las más vívidas demostraciones de cuán cierta puede llegar a ser la declaración.

Quien fuera Premio Pritzker en 1999 y Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009 ya suma 91 años y, pese a ello, se encuentra en una forma envidiable, lo cual es posible a partir de una base inamovible: despertar a las seis de la mañana, desayunar extremadamente ligero e hidratarse muy bien.

Sin embargo, más que solo caminar por la oficina, Foster también practica deportes de alta intensidad como el esquí de fondo, llegando incluso a participar en la Engadin Skimarathon en Suiza (una carrera de 42 kilómetros) más de 25 veces, lo que ha desarrollado su resistencia cardiovascular y fuerza a dimensiones considerables.

El ejercicio es uno de los pilares inexpugnables de la rutina de Norman Foster / El Debate

Esta clase de prácticas acostumbra a complementarlas con cardio a través de rutinas de flexibilidad y fuerza para mantener la postura, lo cual es indispensable en una profesión en la que puede invertir horas dibujando.

Tras ser diagnosticado con cáncer de colon en la década de los 2000, y después de sufrir un ataque al corazón posteriormente, Foster no solo conquistó ambas luchas, sino que decidió asegurarse de reducir las posibilidades de que eventos de tal magnitud tan siquiera estuviesen cerca de repetirse.

Así, la mentalidad ha sido otro de los puntos focales de su estrategia para la vida, aplicando su filosofía arquitectónica de "hacer más con menos" a la alimentación, manteniendo una dieta limpia, logrando un peso corporal controlado, priorizando un descanso de calidad y moviéndose en entornos saludables, siendo esta última la misma razón por la cual propone trabajos que maximicen el bienestar psicológico.

Se rodea de gente joven, está al día con los avances tecnológicos, y procura mantener activo su cerebro tanto a nivel intelectual como social, de manera que establecer una rutina saludable, que implica levantarse temprano, hacer ejercicio antes de iniciar la jornada laboral y dibujar, es imprescindible para poder llevar a cabo tal estilo de vida.

El arquitecto asegura que ya no le queda nada más por lograr / The Architects' Journal

Como su cotidianidad oscila entre Londres y Madrid, incluyendo constantes pasajes por Suiza, sus gustos se han visto paulatinamente transformados, y ya no desayuna comidas pesadas ni procesadas sino que se centra en frutas frescas de temporada, cereales integrales y, de vez en cuando, proteínas magras.

Asimismo, a causa de sus constantes entrenamientos, Foster está constantemente ingiriendo agua para eliminar las toxinas de su cuerpo y mantener la salud de sus articulaciones, y ha llegado a dar tal relevancia al agua que la incluye en sus trabajos de arquitectura, promoviendo sistemas de filtración integrados y fuentes de diseño en las edificaciones para fomentar el consumo de agua de calidad.

No obstante, la clave que engarza todo correctamente es Elena Foster, su pareja con quien se casó en 1996, pues tanto amigos como analistas coinciden en que es el motor fundamental tras la vitalidad y longevidad de Norman, además de ser una de las principales impulsoras que tenga una conexión tan profunda con España.

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Norman Foster junto a su esposa, Elena Foster / Mujerhoy

Siendo una psicóloga y profesora española de renombre, no solo estuvo con el arquitecto tras la muerte de su tercera esposa, sino que también le acompañó durante su lucha contra el cáncer de colon y sus problemas cardíacos. Al mismo tiempo, es la impulsora y presidenta de la Norman Foster Foundation, por lo que es la responsable de que el legado de Norman no solo sea edificios sino centros de pensamiento para jóvenes arquitectos, volviéndose una referencia mundial en urbanismo y tecnología.