Noah Olsen, atleta y leyenda del Crossfit: "Mantente motivado, diviértete y solo necesitas entrenar una hora o dos horas al día"

A partir de los 30 años, algunas personas experimentan más dificultades para ganar masa muscular. Noah Ohlsen, uno de los mejores atletas de CrossFit en las pruebas internacionales, ha explicado cómo aumentar el músculo y mejorar el rendimiento en los entrenamientos.

Durante una entrevista con Red Bull, el subcampeón de los CrossFit Games de 2019 explicó que "si tienes 30 años, el volumen que necesitas es menor que cuando eres más joven".

En este sentido, el estadounidense señala que es fundamental no obsesionarse con el ritmo de entrenamiento: "Tu cuerpo no va a poder tolerar un volumen alto como lo harías a los 20", advierte Ohlsen.

Por este motivo, es importante evitar las comparaciones. "Sobre todo si quieres ser competitivo, mucha gente se obsesiona con el joven que entrena todo el día", explica el deportista.

Una persona haciendo pesas / EFE

"No necesitas hacer eso, sobre todo si pasaste tus 20 años entrenando mucho", destaca el norteamericano. Según Noah, algo que ha aprendido durante su carrera profesional es que "menos es más".

"Lo sé por experiencia propia: entrenaba seis horas al día, todos los días, durante la mayor parte de mis veinte, y ahora que tengo 34 y acabo de tener un bebé, mi volumen de entrenamiento ha bajado significativamente, casi hasta el punto de estar en modo mantenimiento", relata Ohlsen.

En la conversación, el atleta de Estados Unidos aseguró al citado medio que construyó una base sólida y ahora "solo tengo que mantener todas esas habilidades en forma". Además, no ha observado "ninguna disminución" en su rendimiento deportivo.

Por último, Ohlsen dedica un mensaje optimista para todos los atletas que se encuentran en ese proceso: "Mantente motivado, diviértete y solo necesitas entrenar una hora o dos horas al día, siempre y cuando, cuando estés ahí, te esfuerces al máximo".