Noah Ohlsen, experto en CrossFit: "Tu cuerpo no va a poder tolerar un volumen alto como lo harías a los 20"

Cuando se habla de hacer ejercicio a medida que avanzan los años, normalmente se suele ubicar la atención en personas de la tercera edad, pero la realidad física también cambia para aquellos que llevan mucho tiempo en una disciplina de esta índole.

Así lo reconoce Noah Ohlsen, veterano de CrossFit y subcampeón de la CrossFit Games de 2019, quien relató cómo ha sido la experiencia con sus rutinas ahora que ha superado la barrera de los 30 años y no está en las mismas condiciones que cuando se dio a conocer en la disciplina.

"Si tienes 30 años, el volumen que necesitas es menor que cuando eres más joven", explicó en primer lugar. "Tu cuerpo no va a poder tolerar un volumen alto como lo harías a los 20", continuó.

"Sobre todo si quieres ser competitivo, mucha gente se obsesiona con el joven que entrena todo el día. No necesitas hacer eso, sobre todo si pasaste tus 20 años entrenando mucho", detalló a posteriori.

Para Ohlsen, quien participó por primera vez en los CrossFit Games en 2014 a principios de sus 20, el cambio en su entrenamiento ha cambiado de manera considerable, especialmente ahora que se convirtió en padre.

"Lo sé por experiencia propia: entrenaba seis horas al día, todos los días, durante la mayor parte de mis veintena, y ahora que tengo 34 y acabo de tener un bebé, mi volumen de entrenamiento ha bajado significativamente, casi hasta el punto de estar en modo mantenimiento", relató.

Y, finalmente, concluyó: "Construí esta base y ahora solo tengo que mantener todas esas habilidades en forma. Realmente no he visto ninguna disminución en mi rendimiento. Mantente motivado, diviértete y solo necesitas entrenar una o dos horas al día, siempre y cuando, cuando estés ahí, te esfuerces al máximo".