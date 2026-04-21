Noah Ohlsen, leyenda del crossfit: "Tu cuerpo no va a poder tolerar un volumen alto como lo harías a los 20"

Noah Ohlsen (35 años) es uno de los mejores atletas de crossfit en los eventos internacionales. El estadounidense compite en la World Fitness Project, una liga con formato de temporada que termina con la World Fitness Finals de Copenhague, Dinamarca.

A principios de año, el subcampeón de los CrossFit Games de 2019 concedió una entrevista a Red Bull. Durante la conversación, el atleta explicó cómo ganar masa muscular a partir de los 30 años, mejorando el rendimiento.

"Si tienes 30 años, el volumen que necesitas es menor que cuando eres más joven", declaró Ohlsen. Por este motivo, es importante no obsesionarse con mantener un ritmo de entrenamiento elevado a partir de esta edad.

"Tu cuerpo no va a poder tolerar un volumen alto como lo harías a los 20. Sobre todo si quieres ser competitivo, mucha gente se obsesiona con el joven que entrena todo el día", argumenta el deportista.

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"No necesitas hacer eso, sobre todo si pasaste tus 20 años entrenando mucho", sentencia el norteamericano. Para Noah, "menos es más", y es una lección que ha aprendido gracias a su trayectoria profesional.

"Lo sé por experiencia propia: entrenaba seis horas al día, todos los días, durante la mayor parte de mis veinte, y ahora que tengo 34 y acabo de tener un bebé, mi volumen de entrenamiento ha bajado significativamente, casi hasta el punto de estar en modo mantenimiento", detalla el atleta.

El competidor aseguró al citado medio que "construí esta base y ahora solo tengo que mantener todas esas habilidades en forma". De hecho, comenta que no ha observado "ninguna disminución" en su rendimiento.

Finalmente, Ohlsen termina el comunicado con un mensaje optimista: "Mantente motivado, diviértete y solo necesitas entrenar una hora o dos horas al día, siempre y cuando, cuando estés ahí, te esfuerces al máximo".