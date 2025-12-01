NNormal se vuelca en la sostenibilidad: así puedes reciclar tus zapatillas de trail gratis

Cada año, más de 22.000 millones de zapatillas acaban en vertederos de todo el mundo, según Fashion for Good. En el trail running, donde la durabilidad suele ponerse a prueba en terrenos extremos, la vida útil del calzado es a menudo más corta de lo deseado.

Conscientes de este impacto, NNormal, la marca creada en 2022 por Kilian Jornet y Camper, ha decidido dar un paso más en su estrategia medioambiental y ha presentado Take Back Box, su nuevo programa de reciclaje para zapatillas al final de su vida útil.

El proyecto, alineado con la filosofía YOUR PATH, NO TRACE, busca transformar modelos usados en nuevos materiales, iniciando así un ciclo que reduzca la dependencia de producir calzado desde cero. Por ahora, el material recuperado se emplea en la fabricación de cajas de goma reciclada, que ya pueden verse en tiendas y sirven como contenedores donde los usuarios depositan sus propios pares para iniciar el proceso de reciclaje.

Así quedan las zapatillas tras deshacerlas para reciclarlas / NNORMAL

Las devoluciones pueden realizarse tanto en tiendas seleccionadas como a través de la web de NNormal, que ofrece un servicio gratuito de recogida. La clave es que los modelos de la marca están diseñados pensando en su “segunda vida”, facilitando su transformación en nuevos productos.

Para ello, NNormal colabora con FastFeetGrinded, especialista en la conversión de calzado usado en materiales reutilizables, y con XCLSV, encargada del desarrollo de nuevos prototipos.

El programa se suma a otras iniciativas de la marca, como la garantía de reparación de por vida mediante zapateros certificados por Vibram o la posibilidad de resolver modelos en los que la suela ha llegado a su fin pero el upper sigue intacto. El objetivo es claro: fabricar menos, usar más y evitar que más pares acaben en vertederos.

Luis Sito Salas, CEO de NNormal, insiste en que la circularidad solo será efectiva “si se escala y se convierte en un modelo compartido”. Con Take Back Box, la marca aspira a involucrar a la comunidad trail y al sector en general para avanzar hacia un futuro donde el running pueda ser, por fin, plenamente circular.