NNormal mide por primera vez el impacto ambiental de cada producto que fabrica y lo hace público

Cuatro años después de su fundación, NNormal da un paso que pocas marcas del sector outdoor se han atrevido a dar: publicar de forma abierta el impacto ambiental de sus productos. Su primer Commitment Report, presentado esta semana, es un informe con datos concretos, objetivos medibles y una filosofía clara detrás: si no mides, no puedes mejorar.

El documento incluye la huella de carbono en CO₂ equivalente de la mayor parte de su colección de calzado, textil y accesorios, calculada a lo largo de todo el ciclo de vida del producto: desde la obtención de las materias primas hasta la fabricación, el transporte y el packaging. Es el impacto real, con todo lo que eso implica.

¿Por qué importa esto a quien corre por montaña?

Porque NNormal nació precisamente de una pregunta incómoda: ¿puede una marca de material deportivo funcionar de otra manera? Kilian Jornet, uno de los mejores corredores de montaña de la historia, co-fundó la compañía junto a Camper con esa idea como punto de partida. Y el informe publicado ahora es la respuesta más concreta que han dado hasta la fecha.

Kilian Jornet reflexiona con Sport sobre su último reto en las oficinas de NNormal / EFE

El eje central de la estrategia de NNormal se resume en tres palabras: durar más tiempo. Bajo el principio 'Replace Less. Do More', la marca defiende que alargar la vida útil de un producto es la forma más eficiente de reducir su impacto ambiental.

Para ello, han desarrollado programas de reparación y resolado junto a Vibram, pensados para que una zapatilla no acabe en la basura cuando la suela empieza a perder agarre.

NNormal en cifras: lo que dice el informe El Commitment Report 2025 va más allá de las declaraciones de intenciones. Detrás de cada apartado, NNormal publica datos concretos que permiten medir hasta dónde ha llegado la marca y, también, dónde se ha quedado corta. En durabilidad, el estudio del Tomir 02 analizó los datos de más de 7.000 corredores y concluyó que el modelo aguanta una media de 823 kilómetros antes de quedar completamente desgastado. La metodología fue validada por el IESE Business School. Para el Kjerag 01, el estudio con 511 participantes proyecta una vida útil de hasta 1.350 km. Son cifras que la marca publica de forma voluntaria y que sitúan sus productos entre los más duraderos del mercado trail. En el capítulo de reparación y resolado, NNormal cerró 2025 con una red de 68 zapateros certificados por Vibram repartidos en 16 países. España encabeza el ranking con 18 puntos de resolado, más que cualquier otro país. La Lifetime Repair Guarantee —reparaciones menores gratuitas de por vida— opera en cuatro países, entre ellos España y Portugal, aunque la marca reconoce que el objetivo de llegar a ocho países en 2025 no se cumplió. El Take Back Program, activo desde 2023, alcanzó los 48 retailers colaboradores en España, Italia y Francia para la recogida de calzado usado. Los materiales recuperados se reciclan en el propio almacén de la marca para fabricar las cajas de sus productos. Un sistema todavía limitado, pero que NNormal presenta sin eufemismos como un primer paso, no como una solución definitiva. En cuanto a la certificación B Corp, la puntuación de NNormal subió de 87,5 a 97,8 puntos en 2025, reforzando su posición como empresa con estándares verificados en gobernanza, impacto social y medioambiente. Y a nivel de negocio, el informe apunta que la marca vendió 200.000 unidades, alcanzó 700.000 seguidores digitales y opera en más de 40 países con más de 1.000 puntos de venta.

El novedoso 'Take Back Program'

A esto se suma el Take Back Program, un sistema de recogida de productos al final de su vida útil para explorar vías de reciclaje y reutilización de materiales. Y también la colaboración activa con la Kilian Jornet Foundation y la iniciativa 1% for the Planet, que amplían el compromiso más allá de la cadena productiva.

"Queremos ser transparentes sobre nuestro impacto y sobre las decisiones que tomamos como marca. Este informe no trata de decir que somos perfectos, sino de compartir abiertamente qué estamos haciendo, qué hemos aprendido y cuáles son los objetivos que nos hemos marcado para seguir avanzando", explica Sito Luis Salas, CEO de NNormal.

Kilian Jornet, en las oficinas de NNormal, con la zapatilla que utilizó en States of Elevation / EFE

El informe se construye sobre el principio 'Always Open. Always Honest', una declaración que la marca lleva tiempo usando y que ahora respalda con datos públicos. La idea no es únicamente informativa: identificar con precisión dónde se genera el impacto permite reducirlo en origen, mejorando el diseño, los materiales y la logística de distribución.

En un sector donde la sostenibilidad se ha convertido a menudo en un reclamo vacío, NNormal apuesta por lo contrario: abrir los números, asumir las contradicciones y trabajar desde ahí. Para quien compra material para correr por montaña, ese gesto tiene cada vez más valor.