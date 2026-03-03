NNormal, la marca de Kilian Jornet, lanza la Cadí: la zapatilla de trail para corredores populares

NNormal amplía catálogo y filosofía. Tras consolidarse con modelos como Tomir y Kjerag, la firma fundada por Camper y Kilian Jornet en 2022 da un paso estratégico con la Cadí, una zapatilla de trail running concebida para abrir la montaña a un público más amplio.

La NNormal Cadí nace con un objetivo claro: convertirse en la puerta de entrada al trail para quienes quieren empezar a correr por montaña sin complicaciones técnicas ni radicalismos. Pensada para terrenos fáciles y distancias largas, su propuesta se centra en tres pilares fundamentales: comodidad, estabilidad y durabilidad.

"Hemos desarrollado una zapatilla que elimina barreras y genera confianza desde el primer paso. La Cadí es nuestra forma de decir que el trail es para todos", explica Birte Fahrbach, jefa de producto de NNormal. Y esa idea se percibe desde el primer vistazo: diseño limpio, líneas sobrias y un enfoque claramente funcional.

Una zapatilla para iniciarse en el trail

En las primeras sensaciones, la Cadí destaca por un ajuste más amplio y accesible que el de sus hermanas de gama. El upper engineered busca adaptabilidad y resistencia al desgaste, mientras que la construcción general transmite solidez sin resultar pesada. Es una zapatilla pensada para acumular horas en senderos sin castigar el pie.

Así son la entresuela y la plantilla inferior de la Cadí / NNORMAL

La mediasuela incorpora espuma supercrítica, ofreciendo un rebote estable y resiliente, lejos de tactos excesivamente blandos o inestables. Bajo el pie, la plantilla ligera de eTPU aporta una sensación suave y agradable en tiradas largas, donde el confort marca la diferencia.

La tracción corre a cargo de una garantía en montaña: la suela Vibram® Megagrip, que asegura agarre fiable tanto en seco como en mojado. No es una zapatilla agresiva para terrenos técnicos extremos, pero sí cumple con solvencia en pistas, senderos compactos y recorridos variados.

Así es la suela Vibram de la Cadí / NNORMAL

A nivel estructural, incorpora aletas de cordones de soporte, contrafuerte interno en el talón y protección de TPU en la puntera, detalles que refuerzan esa sensación de seguridad pensada especialmente para quienes dan sus primeros pasos en el trail.

Diseño específico para mujer

Uno de los aspectos más relevantes de la Cadí es su desarrollo desde una perspectiva femenina real. El proceso se llevó a cabo en colaboración con las atletas Emelie Forsberg y Joyce Njeru, cuyo feedback fue clave en el ajuste y el confort.

Además, existen versiones específicas para mujer, con hormas, volúmenes y tallajes adaptados, así como combinaciones de color diferenciadas. Un paso más en la apuesta de NNormal por ofrecer soluciones técnicas que no sean simples adaptaciones del modelo masculino.

Así luce la nueva Cadí de NNormal / NNORMAL

El nombre no es casual. La Serra del Cadí, en los Pirineos, es el lugar donde Kilian Jornet creció y descubrió su pasión por la montaña. Representa esa naturaleza accesible, compartida por deportistas de todos los niveles. Ese espíritu es el que impregna esta zapatilla: menos élite y más comunidad.

La NNormal Cadí está disponible desde el 3 de marzo en la web de NNormal y en tiendas seleccionadas por un precio de 150 euros, una cifra competitiva dentro del segmento de trail polivalente con suela premium.

En cuanto a colores, el modelo femenino llega en marrón, verde y beige; el masculino en negro, verde, azul y beige.

Con la Cadí, NNormal busca que más corredores se atrevan a pisar montaña con confianza desde el primer kilómetro. Y en ese terreno, la comodidad y la durabilidad son argumentos que pesan tanto como cualquier cronómetro.