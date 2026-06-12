NNormal lanza un reto: 1.000 km en 10 días con las mismas zapatillas para demostrar su durabilidad

NNormal, la marca de material outdoor fundada por Camper y Kilian Jornet en 2022, ha presentado los resultados de su último estudio de durabilidad, esta vez centrado en las Kjerag 02. Un total de 172 testers han puesto a prueba el modelo en condiciones reales de uso durante meses, generando una base de datos que la marca ha utilizado para medir hasta qué punto aguanta una zapatilla pensada para largas distancias.

El estudio combina tres metodologías distintas: encuestas a los propios corredores sobre la percepción del desgaste, un análisis fotográfico del estado de las suelas y las partes superiores para validar visualmente el deterioro, y un modelo estadístico de regresión lineal, avalado por IESE University, para estimar el punto final de la vida útil de la zapatilla.

"Hemos analizado la Kjerag 02 con un enfoque riguroso, combinando el feedback de 172 testers, el análisis visual y la modelización estadística. Ahora queremos contrastar estos resultados con una prueba real, abierta y transparente", explica Sito Luis Salas, CEO de NNormal.

Las diferencias entre la Kjerag 01 y la Kjerag 02 / NNORMAL

El resultado del estudio fija la vida útil media de la Kjerag 02 en 1.096 kilómetros, una cifra que confirma su perfil como zapatilla diseñada para mantener prestaciones durante centenares de kilómetros sin perder rendimiento.

El reto: 1.000 km en 10 días

Con esos datos sobre la mesa, NNormal da un paso más y abre una convocatoria a corredores de cualquier parte del mundo: completar 1.000 kilómetros en 10 días usando un único par de Kjerag 02.

La marca busca a una persona, o a un equipo de hasta tres integrantes, capaz de diseñar y ejecutar su propio proyecto: desde travesías de montaña hasta relevos o retos personales de ultradistancia. El formato es libre, siempre que se cumpla la premisa de los 1.000 km con el mismo par de zapatillas.

Quienes sean seleccionados recibirán un par de Kjerag 02, equipamiento completo de NNormal, una GoPro para documentar la experiencia y 1.000 euros para apoyar la producción del proyecto. Todo el proceso se compartirá en tiempo real a través de los canales de la marca. Las personas interesadas pueden presentar su candidatura a través del enlace habilitado por NNormal.

Este es ya el tercer estudio de durabilidad de la marca, tras los realizados sobre la Tomir 02 y la Kjerag 01, y se enmarca en su filosofía "Replace Less. Do More": cuanto más dura un producto, menor es su impacto ambiental, ya que se reducen los reemplazos, el consumo y los residuos generados.