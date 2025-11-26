NNormal y Kilian Jornet presentan la Tomir 02 GORE-TEX: la apuesta para seguir corriendo cuando el clima se complica

NNormal no ha querido inventar otra zapatilla, sino blindar la que muchos ya usan como modelo para todo. La Tomir 02 GORE-TEX mantiene la misma geometría que la Tomir 02 original —drop de 8 mm, perfiles de 25/33 mm y un peso en torno a los 282 gramos en talla 41 1/3— pero añade una capa clave: la membrana GORE-TEX Invisible Fit integrada en el upper.

La idea es sencilla: misma pisada, más protección. La membrana va laminada directamente sobre la parte superior, evitando el efecto “bota rígida” que a veces tienen las zapatillas impermeables clásicas. Sobre el papel, el ajuste y la flexibilidad deberían ser muy similares a los de la Tomir 02 “seca”, con el plus de mantener los pies a salvo del agua y del viento en salidas largas.

Como siempre en modelos con GORE-TEX, habrá que aceptar el compromiso: más protección frente a la humedad y el frío a cambio de una ventilación algo más contenida en días templados. Pero el enfoque de NNormal aquí está claro: esta versión no busca ser la zapatilla de todo el año, sino la aliada para los meses duros.

Suela conocida, agarre contrastado

En la suela no hay sorpresas, y eso es una buena noticia. NNormal mantiene la combinación que ya funciona en la Tomir 02:

Compuesto Vibram Megagrip , uno de los más fiables en roca húmeda y terreno técnico.

, uno de los más fiables en roca húmeda y terreno técnico. Tacos de 5 mm , suficientes para morder en barro, hierba y sendero roto sin convertirse en una “clavo” incómoda en pista compacta.

, suficientes para morder en barro, hierba y sendero roto sin convertirse en una “clavo” incómoda en pista compacta. Tecnologías Litebase y Traction Lug, que rebajan material y mejoran el agarre sin penalizar en exceso el peso.

Es decir, la Tomir 02 GORE-TEX no sólo está pensada para que no cale el agua; también para que la zapatilla siga respondiendo cuando el terreno se convierte en una mezcla de charcos, piedras resbaladizas y zonas blandas.

En la mediasuela se mantiene la espuma EExpure, la misma que ya ofrecía una pisada directa pero protegida en la Tomir 02. No es una zapatilla maximalista, pero sí con suficiente chasis para encadenar horas de montaña sin que las piernas lo paguen a la primera de cambio.

Una familia Tomir más completa, no más grande

Uno de los puntos interesantes de la estrategia de NNormal es que no retira la Tomir 02 para reemplazarla por la versión impermeable. Ambas convivirán en catálogo como opciones complementarias:

• Tomir 02: para la mayoría de salidas en seco o condiciones templadas.

• Tomir 02 GORE-TEX®: para días de frío, lluvia, nieve y rutas donde sabes que vas a pisar agua sí o sí.

Es una apuesta coherente con el discurso de la marca: pocas colecciones, productos duraderos y funcionales, menos rotación y más uso real. En palabras de Birte Fahrbach, Head of Product de NNormal, la colaboración con GORE-TEX les permite “ir un paso más allá sin comprometer los estándares de rendimiento ni de sostenibilidad”.

¿Para qué tipo de corredor tiene sentido la Tomir 02 Gore-Tex?

Sin haberla probado, por lo que se sabe del modelo y de la Tomir 02 original, la Tomir 02 GORE-TEX parece pensada para:

Corredores de trail y montaña que no paran en invierno.

que no paran en invierno. Quienes entrenan a menudo en zonas húmedas, frías o con nieve .

. Quienes prefieren un modelo polivalente para entrenamientos largos, travesías, caminatas rápidas y salidas mixtas entre sendero y alta montaña.

No es una voladora para dorsal bajo en carreras secas de verano, ni tampoco una zapatilla de ultra maximalista. Se sitúa en un terreno intermedio muy interesante: suficiente protección, buen agarre y una estructura válida tanto para entrenar como para competir en maratones de montaña y ultras de perfil técnico.

Precio, colores y disponibilidad de la Tomir 02

La NNormal Tomir 02 GORE-TEX ya se puede comprar en la web oficial de la marca y en tiendas seleccionadas, con un precio de 190 euros. Llega en dos combinaciones de color: gris/azul y beige/blanco.

Las nuevas Tomir 02 Gore-Tex en beige/blanco / ©Kevin Deschamps

Una paleta sobria, en la línea de lo que NNormal viene proponiendo desde su nacimiento en 2022: diseños poco estridentes que ponen el foco en el uso real más que en el escaparate.

La Tomir 02 GORE-TEX no es “la nueva zapatilla de NNormal”, sino la versión blindada de un modelo que ya se había ganado un hueco entre quienes buscan una sola zapatilla para casi todo. Ahora, esa “para casi todo” se amplía al invierno más duro