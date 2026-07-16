Nnormal estrena 'Not Just Running', un documental sobre Joyce Njeru

Nnormal ha presentado "Not Just Running", un cortometraje dedicado a Joyce Njeru, una de las corredoras de trail running más destacadas del panorama internacional. La marca fundada por Kilian Jornet propone con esta pieza, dirigida por Joel Badia, algo distinto a lo habitual en el contenido deportivo. No se trata de un retrato de sus logros ni de un documental al uso sobre su palmarés, sino de un acercamiento a la mujer que hay detrás de la atleta.

El film arranca con una imagen sencilla, una niña de doce años corriendo en Kenia, sin podios ni récords en el horizonte, sin saber todavía en qué se convertiría. A partir de ahí, la narración se aleja de la performance deportiva para centrarse en la persona.

Njeru regresa físicamente a los lugares que la formaron, las calles que marcaron el ritmo de su adolescencia, las colinas que enseñaron a su cuerpo a resistir y a su mente a no rendirse. Un regreso que no busca la nostalgia sino la conciencia de un camino recorrido. Para ella, correr nunca ha sido un gesto individual, sino una forma de mantener unida su propia historia con la de la comunidad que la vio crecer.

El cortometraje, de algo más de doce minutos, alterna paisajes abiertos, silencios y momentos cotidianos, dejando que sea la propia Njeru quien marque el ritmo del relato con su voz, sin artificios ni efectismos. El resultado es una mirada sobre una de las dimensiones más frágiles y a la vez más poderosas del running, la capacidad de transformar una vida sin transformar a la persona que hay detrás.

"Not Just Running" funciona también como una declaración de intenciones por parte de Nnormal. La marca podría haber optado por hablar de zapatillas o de victorias, pero ha elegido un camino distinto. No hay productos ni cifras de rendimiento en el centro del relato, solo la historia de Joyce.

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El cortometraje ya está disponible online y merece verse con calma, dejando que las imágenes y las palabras encuentren su propio espacio. Porque antes de las carreras, los podios y las clasificaciones, siempre hay una historia. Y la de Joyce Njeru vale la pena escucharla.