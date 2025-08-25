¡Histórico y polémico! Un niño de 6 años alcanza los 5.642 metros del Elbrus, la montaña más alta de Europa

El monte Elbrus, con 5.642 metros de altitud, ha sido escenario de un nuevo récord. Teghbir Singh, un niño indio de seis años, nueve meses y cuatro días, alcanzó la cima convirtiéndose en la persona más joven en lograrlo. Su ascenso, acompañado por sus padres y avalado por la Federación de Alpinismo de Kabardino-Balkaria, abre un intenso debate sobre los límites del deporte en la infancia.

Natural de Punyab, Teghbir se preparó desde los cinco años con un plan de entrenamiento físico y nutricional diseñado por su madre, médica de profesión. Durante ocho jornadas, acompañado por su padre, ascendió por la ruta normal desde los refugios de los “Barriles”. Su récord supera en un año y medio la marca anterior, también en manos de un compatriota.

El pasado año Teghbir ya fue capaz de ascender el Kilimanjaro junto a su padre compartiendo vídeos sobre su preparación previa para hacer cumbre en la montaña más alta de África.

El logro ha sido celebrado por algunos como un ejemplo de disciplina precoz, pero también criticado por médicos y guías de montaña. "Un niño de seis años puede no detectar a tiempo los síntomas del mal de altura, lo que puede ser crítico a más de 5.000 metros", advierte el neumólogo Alejandro Medina.

En Rusia no existe una edad mínima para ascender al Elbrus: basta con pagar el permiso y presentar un certificado médico. Este vacío legal refuerza la polémica sobre si debería imponerse un límite, como ocurre en otros países.

El debate sigue abierto

El récord de Teghbir se suma a casos recientes de niños en altitudes extremas, lo que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿es inspiración o imprudencia? Para la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), no debería exponerse a menores de 14 años a más de 3.000 metros sin un control riguroso.

El hito ha dado la vuelta al mundo, pero deja tras de sí un recordatorio fundamental: en la montaña, ningún récord puede estar por encima del respeto a los límites humanos.