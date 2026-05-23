ENTRENADORA
Nikki Ternay, entrenadora, sobre desarrollar músculo tras la menopausia: “El cuerpo necesita más estímulos”
Tras la menopausia también se puede ganar músculo, pero para lograrlo hace falta más constancia y un trabajo de fuerza bien planificado.
Nikki Ternay, entrenadora especializada en salud femenina, insiste en que desarrollar músculo sigue siendo posible después de la menopausia, pero que el cuerpo ya no responde igual que antes y necesita un estímulo mayor para seguir ganando fuerza.
Su mensaje, recogido en un reciente artículo publicado por la revista Women's Health, pone el foco en una idea muy clara: la edad no impide progresar, pero sí obliga a entrenar con más intención, más constancia y mejor planificación. Estas son sus recomendaciones.
Más estímulo, mejores resultados
Ternay explica que la pérdida de masa muscular empieza de forma natural a partir de los 30 años, un proceso conocido como sarcopenia, y que puede acelerarse tras la menopausia por el descenso hormonal. Por eso, en esta etapa no basta con moverse un poco.
Para tratar de combatirlo, hace falta entrenar fuerza de forma regular y con suficiente intensidad para que el músculo tenga una razón real para adaptarse. La entrenadora recomienda al menos tres sesiones semanales de resistencia, centradas en grandes grupos musculares como piernas, espalda y abdomen.
Su planteamiento no se basa en agotarse, sino en elegir un peso que suponga un reto sin romper la técnica, hacer entre 6 y 12 repeticiones y aumentar la dificultad de forma progresiva. Uno de los mensajes más importantes de Ternay es que el entrenamiento de fuerza no debe verse solo como una herramienta estética.
La fuerza como inversión
Según explica, mantener masa muscular ayuda a conservar la independencia funcional y también puede contribuir a prevenir problemas como la osteoporosis, la hipertensión, la obesidad o la diabetes tipo 2. Esa visión convierte el ejercicio en una inversión de largo plazo.
No se trata únicamente de verse mejor, sino de sostener mejor el cuerpo con el paso del tiempo. Para muchas mujeres, ese cambio de enfoque es decisivo, porque transforma la relación con el entrenamiento y lo aleja de la idea de castigo o de obligación.
- Ebrima Tunkara apunta a la pretemporada con el primer equipo del Barça
- ¿Adónde irá Guardiola? Las suculentas opciones de futuro tras su marcha del Manchester City
- Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- El 'palo' de Rashford al Manchester United
- Thiago Alcántara deja el Barça para centrarse en el L'Hospitalet
- El banquillo más complicado del planeta ya tiene dueño: el elegido del City para suceder a Guardiola
- El Primer Ministro del Reino Unido avanza el adiós de Guardiola, 'uno de los grandes héroes de Mánchester
- Susana Guasch reacciona a la denuncia de los árbitros a Florentino Pérez: 'Esto está contaminado