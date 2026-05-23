Nikki Ternay, entrenadora, sobre desarrollar músculo tras la menopausia: “El cuerpo necesita más estímulos”

Nikki Ternay, entrenadora especializada en salud femenina, insiste en que desarrollar músculo sigue siendo posible después de la menopausia, pero que el cuerpo ya no responde igual que antes y necesita un estímulo mayor para seguir ganando fuerza.

Su mensaje, recogido en un reciente artículo publicado por la revista Women's Health, pone el foco en una idea muy clara: la edad no impide progresar, pero sí obliga a entrenar con más intención, más constancia y mejor planificación. Estas son sus recomendaciones.

Más estímulo, mejores resultados

Ternay explica que la pérdida de masa muscular empieza de forma natural a partir de los 30 años, un proceso conocido como sarcopenia, y que puede acelerarse tras la menopausia por el descenso hormonal. Por eso, en esta etapa no basta con moverse un poco.

Una mujer realiza un ejercicio de fuerza. / ANTONIO LACERDA

Para tratar de combatirlo, hace falta entrenar fuerza de forma regular y con suficiente intensidad para que el músculo tenga una razón real para adaptarse. La entrenadora recomienda al menos tres sesiones semanales de resistencia, centradas en grandes grupos musculares como piernas, espalda y abdomen.

Su planteamiento no se basa en agotarse, sino en elegir un peso que suponga un reto sin romper la técnica, hacer entre 6 y 12 repeticiones y aumentar la dificultad de forma progresiva. Uno de los mensajes más importantes de Ternay es que el entrenamiento de fuerza no debe verse solo como una herramienta estética.

La fuerza como inversión

Según explica, mantener masa muscular ayuda a conservar la independencia funcional y también puede contribuir a prevenir problemas como la osteoporosis, la hipertensión, la obesidad o la diabetes tipo 2. Esa visión convierte el ejercicio en una inversión de largo plazo.

No se trata únicamente de verse mejor, sino de sostener mejor el cuerpo con el paso del tiempo. Para muchas mujeres, ese cambio de enfoque es decisivo, porque transforma la relación con el entrenamiento y lo aleja de la idea de castigo o de obligación.