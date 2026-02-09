Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DroLaportaRafa Yuste presidente BarçaCamp NouCasadóBad Bunny SuperbowlResultado SuperbowlDinero SuperbowlCarvajalClasificación LaLigaUmtitiRicky RubioClasificación LaLiga sin VAREnric LuzánAtlético - BarçaRayo OviedoMojicaBota de OroCuándo juega AlcarazClasificación Volta Comunitat ValencianaPresentación Aston MartinHorarios Copa del ReyJuegos Olímpicos InviernoLey alquileresFerran TorresGuardiolaTrabajo mejor pagado
instagramlinkedin

Nike ACG vuelve a la montaña: el regreso más ambicioso de su línea trail

La histórica colección All Conditions Gear recupera su ADN outdoor con nuevas zapatillas de alto rendimiento, pensadas para el trail más exigente y lejos del puro streetwear

Nike ACG regresa con unas zapatillas de trail listas para todo terreno

Nike ACG regresa con unas zapatillas de trail listas para todo terreno

Juan Manuel Rodríguez Cifre

Juan Manuel Rodríguez Cifre

Nike ACG no es una novedad, pero sí una declaración de intenciones. La línea All Conditions Gear, nacida en 1989 al calor del auge de los deportes al aire libre, fue durante décadas una referencia tanto por su rendimiento como por su personalidad estética. Modelos icónicos como las Lava Dome, las botas Magma o Approach, acompañados de prendas técnicas de colores intensos y espíritu ochentero, marcaron una época en la que el equipamiento outdoor también podía tener estilo sin renunciar a la funcionalidad.

Con el paso de los años, y bajo la influencia del auge del streetwear y el gorpcore, ACG fue ganando presencia fuera de los senderos. Figuras como Jake Gyllenhaal o Spike Lee contribuyeron a convertirla en un símbolo cultural, aunque ese giro acabó alejándola parcialmente de su objetivo original: ofrecer material técnico de alto nivel para el rendimiento en montaña. El peso de la moda empezó a eclipsar al del trail.

Noticias relacionadas

Ahora, Nike apuesta por reconectar ACG con sus orígenes. El relanzamiento de la línea llega acompañado de zapatillas claramente orientadas al rendimiento, como las ACG Ultrafly, definidas por la marca como una auténtica supershoe para trail, y las ACG Zegama, diseñadas para terrenos exigentes y largas distancias. Amortiguación premium, suelas testadas por atletas y una construcción pensada para soportar todo tipo de condiciones devuelven a ACG al lugar donde nació: la montaña.

TEMAS