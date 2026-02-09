Nike ACG vuelve a la montaña: el regreso más ambicioso de su línea trail
La histórica colección All Conditions Gear recupera su ADN outdoor con nuevas zapatillas de alto rendimiento, pensadas para el trail más exigente y lejos del puro streetwear
Nike ACG no es una novedad, pero sí una declaración de intenciones. La línea All Conditions Gear, nacida en 1989 al calor del auge de los deportes al aire libre, fue durante décadas una referencia tanto por su rendimiento como por su personalidad estética. Modelos icónicos como las Lava Dome, las botas Magma o Approach, acompañados de prendas técnicas de colores intensos y espíritu ochentero, marcaron una época en la que el equipamiento outdoor también podía tener estilo sin renunciar a la funcionalidad.
Con el paso de los años, y bajo la influencia del auge del streetwear y el gorpcore, ACG fue ganando presencia fuera de los senderos. Figuras como Jake Gyllenhaal o Spike Lee contribuyeron a convertirla en un símbolo cultural, aunque ese giro acabó alejándola parcialmente de su objetivo original: ofrecer material técnico de alto nivel para el rendimiento en montaña. El peso de la moda empezó a eclipsar al del trail.
Ahora, Nike apuesta por reconectar ACG con sus orígenes. El relanzamiento de la línea llega acompañado de zapatillas claramente orientadas al rendimiento, como las ACG Ultrafly, definidas por la marca como una auténtica supershoe para trail, y las ACG Zegama, diseñadas para terrenos exigentes y largas distancias. Amortiguación premium, suelas testadas por atletas y una construcción pensada para soportar todo tipo de condiciones devuelven a ACG al lugar donde nació: la montaña.
