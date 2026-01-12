Nieve, nervios y nombres propios: Baqueira abre el Freeride World Tour con épica pirenaica

Hay lugares que no solo acogen una competición, la encarnan. Baqueira Beret, la joya blanca de la Val d’Aran y las Valls d’Àneu, ha vuelto a demostrar por qué se ha ganado un sitio fijo en el mapa mundial del freeride. Este enero, con más de 80 cm de nieve reciente y una meteorología en constante cambio, la estación ha dado el pistoletazo de salida al Freeride World Tour 2026 by Peak Performance, reafirmando su papel como anfitriona del espectáculo más salvaje y técnico del esquí y el snowboard de montaña.

La cita, única del circuito en los Pirineos, se disputa entre el 16 y el 21 de enero bajo una ventana meteorológica que pondrá a prueba a riders, organización y público. Porque aquí, a 2.644 metros, en la cara norte del icónico Tuc de Baciver, no hay lugar para errores: solo líneas valientes, lectura de terreno y la capacidad de decidir a toda velocidad entre rocas, cortados y pasajes de nieve virgen.

Y si hay algo que diferencia Baqueira de otras sedes del tour, es la conexión emocional entre montaña y comunidad. “No hay nada como competir en casa”, afirma Abel Moga, el rider aranés que en 2022 ya se coló segundo en esta misma prueba. Su regreso, con más experiencia y la energía intacta, es uno de los alicientes de esta primera parada.

Junto a él, otra que corre en casa por primera vez es Maria Castellví Bono, quien ha recibido una wildcard para estrenarse en el FWT. Nacida y criada en la Val d’Aran, Maria llega tras arrasar en el circuito Qualifier 2025 —cuatro victorias, primera del ranking en Esquí Mujeres— y con la motivación disparada. “He crecido viendo a Abel y a Aymar Navarro. Representar a esta nueva generación en casa es un sueño”, dice con voz temblorosa pero decidida.

También repite la catalana Núria Castán Barón, referente del snowboard femenino, que arranca temporada tras quedar tercera en 2025 y segunda en 2024. “Empezar en España me da una motivación extra”, apunta. “Aquí hay cultura freeride desde siempre, y el ambiente es único: amigos, familia y toda la comunidad animando desde el corazón”.

Rivalidades, campeones y espectáculo asegurado

La nieve caída los días previos ha elevado la expectación, aunque también ha aumentado el riesgo de aludes, recordando que la belleza del freeride camina siempre junto al peligro. La competición, como cada año, se divide en cuatro categorías (Esquí y Snowboard, masculino y femenino) y la lista de participantes promete emociones fuertes.

En Esquí Hombres, cuatro campeones se citan en Baqueira, con la atención puesta en la rivalidad técnica entre Marcus Goguen (CAN) y Max Hitzig (GER), mientras Ross Tester (USA) regresa con la presión de defender su título de 2025.

En Esquí Mujeres, vuelve la campeona vigente Justine Dufour-Lapointe (CAN), pero no lo tendrá fácil con rivales como Astrid Cheylus (FRA) o Jenna Keller (SUI), decididas a romper el guion.

En Snowboard Hombres, el francés Victor de Le Rue arranca su camino hacia un posible quinto título, con Cody Bramwell (GBR) y Liam Rivera (SUI) como principales amenazas. Mientras, en Snowboard Mujeres, la campeona Noémie Equy (FRA) quiere repetir triunfo en un campo de juego cada vez más abierto a sorpresas.

10 años de seguridad compartida: RECCO y FWT

Más allá del espectáculo, la edición 2026 tiene un valor añadido: se celebran los 10 años de colaboración entre el Freeride World Tour y RECCO, la firma sueca líder en tecnología de rescate en montaña. Una década de trabajo conjunto para formar y equipar a miles de freeriders —profesionales y jóvenes promesas— con herramientas, conocimientos y responsabilidad.

Antes de la competición, en Baqueira se han llevado a cabo talleres de seguridad dirigidos por instructores de Mammut y expertos de RECCO, reforzando la cultura de prevención que hoy es seña de identidad del FWT. “La seguridad es la base de todo lo que hacemos”, explica Lolo Besse, comisario jefe del Tour. “Educación, preparación y responsabilidad: eso es lo que realmente es el freeride”.

Desde controles de material obligatorio —reflectores RECCO, transceptores de avalanchas, pala, sonda, airbag, casco— hasta sesiones prácticas de rescate, la competición ya no solo premia la técnica, sino también la actitud ante la montaña.

El freeride crece en casa

Año tras año, Baqueira Beret se reafirma como epicentro del freeride peninsular. Con más de 2.273 hectáreas esquiables, variedad de terrenos y una comunidad local entregada, el Pirineo catalán vive su momento de oro. La quinta edición del Baqueira Beret Pro by Movistar no solo es un evento deportivo: es una declaración de intenciones. Aquí el freeride no es moda, es cultura.

La estación, además, ofrece una plataforma perfecta para atletas locales que sueñan en grande y ahora encuentran referentes reales en su propia tierra. Desde Aymar Navarro hasta Moga o Castellví, el camino está trazado y el futuro está en marcha.