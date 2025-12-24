La nieve del futuro ya se esquía en Catalunya

En las estaciones de esquí catalanas ya no solo se deslizan esquiadores: también circulan datos, algoritmos y decisiones que nacen de la inteligencia artificial. Bajo una capa de nieve perfectamente trabajada, late una revolución tecnológica que está cambiando, en silencio, la forma de vivir y gestionar la montaña. La sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia no son ya eslóganes, sino pilares operativos sobre los que se asienta el presente —y sobre todo el futuro— del esquí en Cataluña.

Lo pudimos comprobar en las recientes jornadas técnicas organizadas por l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Muntanya (ACEM) en Baqueira Beret. Durante dos intensos días, profesionales de referencia de estaciones como Baqueira, Masella o las gestionadas por FGC TURISME (La Molina, Vallter, Vall de Núria, Espot, Port Ainé, Boí Taüll) compartieron conocimientos, estrategias y una visión clara: la nieve catalana está en la vanguardia de la innovación.

Uno de los grandes protagonistas fue Ignacio Sacau, maquinista veterano en Baqueira, quien dejó claro que el trabajo sobre la nieve es una mezcla de arte y ciencia. Habló de “sinterización”, ese proceso en el que la nieve necesita descansar tras ser trabajada para ofrecer la mejor superficie. Explicó cómo las máquinas pisanieve de última generación permiten aprovechar hasta el último copo, reduciendo el consumo de agua y energía. El trepitjat —como lo llaman en el argot— no es solo estética: es sostenibilidad pura y dura.

Sacau también destacó la precisión con la que se esculpen estructuras en los Snowparks, donde la máquina se convierte en bisturí. Aquí, el trabajo milimétrico marca la diferencia entre una experiencia cualquiera y una jornada inolvidable. Y es que detrás de cada pista bien preparada, hay horas de cálculo, observación y tecnología trabajando en silencio.

Jesús María Fernández, mecánico especialista, nos llevó aún más lejos. Desde los tiempos de la tracción animal hasta las actuales máquinas con cabrestante capaces de moverse por pendientes imposibles, su relato es una historia de evolución imparable. Hoy, los motores apuntan al hidrógeno y a combustibles sostenibles como el HVO, que reduce las emisiones de CO₂ en un 90%. El esquí busca así reconciliarse con el entorno que lo hace posible.

Pero si hay una dimensión donde el cambio se siente especialmente es en la digitalización. David Campà, responsable de seguridad de FGC, presentó los sistemas de geolocalización SNOWsat y CGX Mountain. Estos permiten medir el grosor de la nieve con una precisión quirúrgica: +/- 3 centímetros. Esto no solo optimiza la producción de nieve —hasta en un 15%— sino que multiplica la seguridad en condiciones difíciles. La montaña, gracias a estos avances, se vuelve más previsible, más segura y más humana.

Y aún hay más. Santiago Lázaro y Aureli Bisbe pusieron sobre la mesa el papel emergente de la inteligencia artificial en la gestión global de las estaciones. La IA ya ayuda a analizar datos meteorológicos, anticiparse a los cambios del clima, adaptar los turnos de trabajo e incluso mejorar la experiencia del visitante. En los remontes, en la producción de nieve, en la gestión de los recursos: la IA está empezando a dejar su huella. Muchas estaciones catalanas cuentan ya con un responsable de IA que forma al personal y busca formas de transformar datos en decisiones inteligentes.

El mensaje de estas jornadas ha sido claro: las estaciones de esquí catalanas no solo están preparadas para el futuro, están ayudando a construirlo. Con compromiso con el territorio, con una mirada puesta en la sostenibilidad real —más allá del márketing— y con una voluntad firme de liderar el cambio desde la innovación.

Catalunya esquía sobre nieve, sí, pero también sobre conocimiento, tecnología y respeto por la montaña. Un cóctel que promete no solo más temporadas, sino mejores.