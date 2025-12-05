Nieve de estreno en Andorra

Arranca la temporada blanca en Andorra con una imagen que los amantes de la nieve soñaban: pistas recién pisadas, sol radiante y hasta 30 centímetros de nieve nueva caída durante la noche. Grandvalira Resorts ha inaugurado este viernes 5 de diciembre su temporada de invierno con condiciones excepcionales que no se veían desde hacía años para estas fechas.

Los tres dominios andorranos —Grandvalira, Pal Arinsal y Ordino Arcalís— suman ya más de 150 kilómetros esquiables. Grandvalira abre con 100 km de pistas y todos los sectores conectados, desde Canillo hasta Pas de la Casa, mientras que Pal Arinsal ofrece 30 km de pistas y el 90% de los remontes operativos. En Ordino Arcalís, el 65% del dominio está disponible para los primeros giros. Además, el Winter Bike Park de Pal Arinsal arranca también con el 100% de los recorridos abiertos, consolidando su apuesta por la bici de montaña en invierno.

El sol previsto para el fin de semana y la nieve recién caída auguran un puente de la Purísima ideal para reencontrarse con la montaña. Como guinda, quienes todavía no hayan adquirido su forfait de temporada pueden beneficiarse hasta el domingo de los precios promocionales del Andorra Pass y el Nord Pass, con descuentos de hasta casi 400 euros.