Nicolas Lehmann logra una hazaña nunca vista: cuatro cimas del Mont Blanc, cuatro vías, cuatro días y sin asistencia

Nicolas Lehmann llegó el lunes 15 de junio a las 9:57 h al refugio des Cosmiques, sobre Chamonix, y con ese paso cerró una de las hazañas más singulares que se recuerdan en la montaña europea. El ultrarrunner y alpinista ginebrino de 44 años acababa de completar cuatro ascensiones al Mont Blanc (4.808 m), por cuatro vías distintas, en cuatro días consecutivos y sin ningún tipo de asistencia externa. Una primicia mundial.

El proyecto, que Lehmann lleva desarrollando casi dos años, se articula alrededor del concepto FKT (Fastest Known Time, mejor tiempo conocido). Cada una de las cuatro vías ya contaba con su propio récord individual. Lo que nadie había conseguido hasta ahora era encadenarlas en modalidad unsupported, sin apoyo externo de ningún tipo. En total: 162,5 km recorridos, 17.671 metros de desnivel positivo y 54 horas y 21 minutos de actividad acumulada en cuatro jornadas.

Las rutas elegidas cubren el macizo desde ángulos muy distintos. El primer día arrancó desde Chamonix por Les Grands Mulets, la cara norte y vía normal de invierno. El segundo, desde Saint-Gervais por Le Goûter, la vía normal de verano. El tercero fue una travesía del macizo completo desde Les Contamines hasta la Aiguille du Midi. El cuarto, la célebre ruta de Los 3 Monts en ida y vuelta desde la Aiguille du Midi.

¿Qué zapatillas Mount to Coast utilizó?

La parte técnica de alpinismo la resolvió con botas de alta montaña y crampones allí donde era estrictamente necesario. Para el resto del recorrido, Lehmann apostó por zapatillas de trail MTC: el modelo M1 y el T1 para los tramos técnicos y variados, y el C1 para una transición entre vías de carácter más corredor y sin dificultad técnica, donde la comodidad sobre el terreno era la prioridad.

Nicolas Lehmann, antes del reto / FABIANO MANCESTI

El recorrido no estuvo exento de imprevistos. Al final de la tercera jornada, unas condiciones de montaña peligrosas le impidieron llegar a Courmayeur por la vía italiana prevista, lo que le obligó a sustituirla por la variante de Los 3 Monts. Y durante esa misma noche, alguien le robó el arnés y parte del material técnico. Una colecta improvisada entre quienes estaban en el entorno le permitió tomar la salida al día siguiente. La determinación no flaqueó.

"Me cuesta creer que haya terminado. En los momentos más duros, sabía que sentiría esto, y así es como conseguí valorarlos y permanecer en el momento presente para disfrutarlo plenamente", declaró Lehmann nada más concluir la hazaña.

La validación sigue los estándares de fastestknowntime.com: trazas GPS continuas durante los cuatro días, fotografías con marca de hora en los puntos clave y validación de terceros a cargo del equipo de filmación presente en las transiciones. Un documental de entre 25 y 30 minutos, producido por Out Studio, narra la preparación y el desarrollo del proyecto. Se estrenará en 2027.

Lehmann no llega a esta hazaña desde la anonimidad. Es tres veces campeón del UTMB Eiger 250 (2023, 2024 y 2025) y dos veces ganador de la PTL, los 300 km alrededor del Mont Blanc (2017 y 2023). Una carrera deportiva que acaba de añadir su capítulo más ambicioso.