Nico Molina gana en Japón bajo la lluvia y suma su segunda victoria consecutiva en Asia

Nico Molina se impuso en la Ueda Skyrace 2026. El corredor español del Team Scott se proclamó vencedor de la prueba japonesa con un tiempo de 3:44:38, sumando así su segunda victoria en Asia en dos carreras. Un doblete que no es casualidad.

Los 27 kilómetros de recorrido con 3.000 metros de desnivel positivo pusieron al límite a todos los participantes desde los primeros metros. La lluvia había transformado los caminos en resbaladizas pistas de barro, especialmente en las crestas técnicas y las bajadas, donde más de un favorito vio cómo su carrera se complicaba sin remedio.

Molina impuso el ritmo en la parte alta de la montaña. Junto a su compatriota Marcos Villamuera (Team Scarpa), llegó en cabeza a los primeros tramos boscosos con el francés Edgar Dumas y el americano Morgan Elliot pisándoles los talones. Fue en una de las subidas más exigentes donde el corredor del Team Scott rompió la carrera: aceleró, abrió hueco y ya no miró atrás. La victoria fue cuestión de tiempo.

"Llovió toda la noche y el recorrido estaba muy resbaladizo, pero me encanta este tipo de terreno tan pronunciado", declaró Molina tras cruzar la línea. "Estoy muy contento con mi segunda victoria en estas dos carreras en Asia."

Villamuera completó una gran actuación para alzarse con la segunda plaza, mientras que el japonés Shoma Otagiri cerró el podio masculino con un tiempo de 3:57:39.

El top5 de la prueba masculina en Ueda / SKYRUNNER WORLD SERIES

Nilsson dominó en la prueba femenina

En la categoría femenina, Amanda Nilsson (Team Hoka) ofreció una lección magistral de gestión de carrera. La sueca salió en cabeza y no cedió el liderato en ningún momento. Ni el barro, ni las piedras mojadas, ni las japonesas Takako Takamura y Kanako Edamonto, que pelearon con uñas y dientes por las posiciones de honor, consiguieron inquietarla.

Nilsson cruzó la meta en 4:40:26 con la misma serenidad con la que había salido. "Fue un recorrido muy duro y lleno de barro. Intenté hacer mi propia carrera y decidí no arriesgar en los tramos técnicos. Iba con mucho cuidado, y no me caí ni una sola vez", explicó.

Moeka Saegusa entró en segunda posición a seis minutos de la ganadora, mientras que Takamura, que completó la prueba visiblemente enferma, demostró un carácter excepcional para terminar tercera con 4:51:52.

La Serie Skyrunner Mundial tiene ahora un nuevo nombre que suena con fuerza: el de un Nico Molina que parece estar en el mejor momento de su carrera. La próxima cita será el 23 de mayo en las Gorges du Tarn Skyrace, en Francia, donde los mejores corredores del mundo volverán a medirse en otro escenario de montaña igualmente exigente.