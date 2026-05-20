ALIMENTACIÓN
Nicklas Brendborg, biomédico: "El ayuno intermitente no tiene nada de mágico para perder peso"
El también experto en longevidad asegura que el ayuno intermitente puede ayudar a controlar el peso a algunas personas
¿Eres de los que piensa que el ayuno intermitente es milagroso y puede convertirse en tu aliado para la pérdida de peso? Si bien se ha convertido en una de las estrategias más populares para adelgazar y mejorar la salud, no es recomendable para todos.
"El ayuno intermitente tiene poco de mágico", asegura Nicklas Brendborg, biomédico y experto en longevidad: no existen fórmulas milagrosas cuando se trata de perder peso y no podemos caer en trampas.
Según explica el especialista, este método puede ayudar a algunas personas a controlar el peso porque reduce la ingesta total de calorías, pero no produce efectos extraordinarios por sí mismo.
Brendborg considera que muchas veces se exageran los beneficios de ciertas tendencias relacionadas con la alimentación: "la gente pierde peso porque acaba comiendo menos, no porque exista un mecanismo secreto", afirma.
En este sentido, es cierto que el entorno en el que nos movemos dificulta mantener hábitos saludables. La industria alimentaria y tecnológica crea estímulos constantes que aumentan el consumo y refuerzan conductas adictivas. Y socializar conlleva en muchos casos ingesta de calorías.
Para este biomédico muy conocido en redes, la salud depende de tres pilares fundamentales: ejercicio físico, buena alimentación y un descanso reparador. Dormir mal tiene consecuencias directas a la hora de controlar los impulsos y mantener la dieta y altera el metabolismo en cierta medida.
Volviendo al ayuno intermitente, Brendborg cree que si se practica, hay que evitar las comidas muy tardías antes que saltarse el desayuno. Además, apunta que cada persona responde de forma diferente según genética, metabolismo y relación que mantenga con la comida.
Teniendo en cuenta que está aumentando la obesidad, los índices de ansiedad y las adicciones a las pantallas, estos problemas que están conectados entre sí no ayudan para nada a controlar los impulsos.
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