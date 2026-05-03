Nicklas Brendborg, biólogo: "Cada año que pasa las personas pesamos más"

La industria alimentaria y tecnológica lleva años perfeccionando estrategias para captar nuestra atención y fomentar el consumo constante. Así lo sostiene el biólogo molecular Nicklas Brendborg en su libro 'Superestimulados', donde advierte de cómo estos sectores aprovechan los llamados "superestímulos" —como el azúcar o las redes sociales— para generar placer inmediato y, en muchos casos, dependencia.

"El problema no es solo la falta de voluntad", explica el autor, quien señala que detrás de estos productos hay equipos de científicos que estudian el comportamiento humano para maximizar su atractivo. "Estamos solos con nuestra fuerza de voluntad frente a miles de expertos trabajando para que no podamos resistirnos", resume.

El fenómeno, según Brendborg, está conectado con algunos de los grandes problemas de salud actuales: obesidad, ansiedad, depresión o adicciones. "Tenemos una crisis de obesidad en todos los países" y, al mismo tiempo, "cada vez tenemos menos amigos y más problemas de salud mental", apunta, relacionando estas tendencias con un entorno diseñado para estimular constantemente nuestros impulsos.

En este contexto, el papel de la tecnología también resulta clave. Plataformas digitales y aplicaciones recopilan datos de los usuarios para adaptar contenidos y mantener su atención. "Detectan incluso cómo sostienes el móvil o tu estado de ánimo para ofrecerte lo que más te engancha", advierte.

A pesar de ello, el experto insiste en que sí existen formas de protegerse. Mantener hábitos básicos como el ejercicio, una alimentación equilibrada y un buen descanso siguen siendo fundamentales. "Los pilares para la buena salud son el ejercicio físico, una buena dieta y una buena calidad del sueño", recalca.

Sobre este último punto, Brendborg alerta de un problema creciente: la falta de descanso. "Dormimos menos porque pasamos más tiempo frente a pantallas, y eso reduce nuestra fuerza de voluntad y empeora nuestras decisiones", explica.

En cuanto a la genética, el científico matiza que influye, pero no determina por completo el comportamiento. Algunas personas pueden ser más vulnerables a estos estímulos, aunque el entorno y los hábitos siguen siendo decisivos.

En definitiva, el experto plantea un escenario complejo en el que biología, tecnología e industria se entrelazan. Y lanza un mensaje claro: entender cómo funcionan estos mecanismos es el primer paso para recuperar el control sobre nuestras decisiones y nuestra salud.