José Luis Trejo, neurocientífico del CSIC, lo tiene claro: "Ningún antidepresivo supera al ejercicio físico"

El ejercicio físico no solo beneficia al cuerpo, también tiene un impacto muy directo en el cerebro y en la salud mental. Así lo afirma el neurocientífico José Luis Trejo, investigador del Centro de Neurociencias Cajal del CSIC, quien asegura que el movimiento es una herramienta fundamental para combatir problemas como la depresión o la ansiedad.

Según explica el especialista, no hay ningún antidepresivo que tenga un mayor efecto que el ejercicio físico moderado en el tratamiento de estos problemas. Además, la actividad física no tiene efectos secundarios, como sí los tienen muchos de estos fármacos.

Trejo insiste en que el cerebro humano evolucionó durante millones de años en un contexto de movimiento constante.

Por eso, cuando el cuerpo permanece mucho tiempo inactivo, el cerebro comienza a deteriorarse y puede mostrar características similares a las del envejecimiento.

El problema, según el investigador, es que muchas personas subestiman el impacto del sedentarismo. Pasar largas horas sentado, incluso si se hace algo de ejercicio al día, puede afectar al metabolismo, a la circulación sanguínea y al funcionamiento cerebral.

En términos prácticos, el experto aclara que cada persona puede medir la intensidad adecuada del ejercicio de forma simple: el nivel óptimo se alcanza cuando la respiración se acelera ligeramente y hablar se vuelve algo más difícil mientras se camina o se corre.

¿Y cuáles son los principales beneficios del deporte en la salud mental? La reducción del estrés y de la ansiedad, la mejora del estado de ánimo y un aumento de la autoestima y confianza, entre otros muchos efectos.

Si crees que tu día está siendo apático, quizás tan solo necesites darte un paseo y recuperar esa energía que aparentemente has perdido. Sobre todo cuando trabajamos sentados o desde nuestra propia casa.