Nepal libera el acceso a 97 montañas: así busca salvar al Everest del colapso

Nepal ha decidido abrir de forma gratuita el acceso a 97 picos remotos del Himalaya durante los próximos dos años. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros y anunciada por el director del Departamento de Turismo, Himal Gautam, busca aliviar la creciente presión sobre el Everest y llevar más visitantes a zonas poco exploradas.

Las montañas, situadas en las regiones occidentales de Karnali y Sudurpaschim, abarcan cumbres de entre 5.870 y 7.132 metros. Entre ellas destacan tres que superan los 7.000 metros: el Api, el Api Oeste y el Saipal. Pese a su belleza y valor montañero, apenas 68 personas han intentado escalar alguna de ellas en los últimos dos años, principalmente debido al elevado coste de los permisos, que hasta ahora oscilaban entre 175 y 500 dólares, y a la dificultad de acceso por la falta de infraestructura.

El contexto de este anuncio está marcado por el debate en torno a la gestión del Everest, que cada temporada enfrenta aglomeraciones, accidentes y un fuerte deterioro ambiental. En 2023, Nepal emitió un récord de 479 permisos para la cima más alta del planeta, con un trágico balance de 17 muertes. Este año, ya se han concedido más de 400 permisos y se prevé que la cifra supere los 500.

A partir del 1 de septiembre, además, la tarifa para escalar por la ruta sur del Everest aumentará de 11.000 a 15.000 dólares. Y el Parlamento estudia un nuevo proyecto de ley que exigirá a todo aspirante haber coronado antes una montaña de más de 7.000 metros, contar con seguro obligatorio y presentar certificados médicos recientes.

La dependencia económica del Everest es evidente: en 2024, los permisos de escalada generaron 5,92 millones de dólares, de los cuales 4,52 millones (un 77 %) provinieron de esta montaña. Pero el Gobierno busca cambiar esa concentración de ingresos y abrir oportunidades en áreas con bajos índices socioeconómicos.

"Esperamos que esta medida aumente la llegada de visitantes a zonas remotas y genere empleo local", afirmó Gautam. Una visión compartida por empresarios del sector como Rajendra Lama, miembro de la Junta de Turismo de Nepal: "A pesar de su belleza, pocos turistas llegan aquí. Esperamos que eso cambie".

Con más de 3.300 picos por encima de los 5.500 metros, Nepal es un paraíso para el montañismo. Hay opciones para todos los niveles: desde rutas de trekking accesibles hasta ascensiones técnicas para expertos. De momento, 461 picos están abiertos a expediciones comerciales y 102 permanecen vírgenes. Ahora, con esta apertura gratuita, el país quiere que su vasto patrimonio natural deje de girar únicamente en torno al Everest y que los aventureros se atrevan a explorar más allá del “techo del mundo”.