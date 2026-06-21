Nellie, entrenadora personal: "No necesitas levantar más peso que nadie, sino encontrar el que realmente te haga progresar"

Escoger bien el peso de las mancuernas va mucho más allá de una cuestión de fuerza. Según explica Nellie Barnett, entrenadora personal certificada y fundadora de Nellbells Fitness, la carga ideal varía en función de cada persona y no existe una cifra que sirva para todos los casos.

La especialista señala que factores como la condición física, los objetivos del entrenamiento o el músculo que se trabaja influyen directamente en la elección del peso adecuado.

Coger más peso no te hará ser más fuerte

La experta advierte de que quedarse corto con la carga puede limitar el progreso, mientras que utilizar más peso del que se puede controlar suele provocar una ejecución incorrecta de los ejercicios y aumenta el riesgo de sufrir lesiones.

Por ello, recomienda encontrar un equilibrio que permita completar las repeticiones con buena técnica sin renunciar al esfuerzo necesario para estimular la musculatura.

Elegir el peso correcto no depende únicamente de la experiencia o la condición física, sino también de lo que se quiera conseguir con cada entrenamiento.

Elevaciones laterales con mancuernas / SPORT

No es lo mismo buscar un aumento de masa muscular que mejorar la resistencia o desarrollar la fuerza máxima, ya que cada objetivo requiere trabajar con cargas y rangos de repeticiones diferentes. Eso sí, hay un aspecto que no cambia: la técnica siempre debe estar por encima del peso levantado.

Para saber si una mancuerna es adecuada, la entrenadora recomienda empezar con una carga algo más ligera de la que se cree necesaria y valorar las sensaciones durante el ejercicio.

Si las repeticiones se completan con facilidad y sin apenas esfuerzo, probablemente sea momento de subir el peso. En cambio, si la postura se deteriora o el movimiento pierde control, lo más sensato es reducir la carga.

Al final, la mejora llega con una progresión gradual, constancia en los entrenamientos y prestando atención a las señales del propio cuerpo, en lugar de intentar avanzar más rápido de la cuenta o compararse con otras personas.