Nellie, entrenadora personal: “Las mancuernas no son universales, te enseño cómo escoger la adecuada para ti”

Elegir bien el peso de las mancuernas es uno de los puntos clave para progresar en el entrenamiento de fuerza sin acabar arrastrando lesiones. Así lo explica Nellie Barnett, entrenadora personal certificada y fundadora de Nellbells Fitness, que insiste en que no hay una carga “correcta” válida para todo el mundo.

En unas recientes declaraciones, la especialista recuerda que el trabajo con pesas debe ajustarse siempre al nivel, el cuerpo y el objetivo de cada persona. Esto es algo que muchos no tomamos en cuenta y es realmente cuando lo hacemos mal, algo que explicará más adelante.

Las mancuernas necesarias para cada persona

Barnett recuerda que elegir el peso correcto no es algo estándar, ya que depende de factores como la condición física de cada persona, el objetivo del entrenamiento y el músculo que se esté trabajando.

No todos los grupos de musculos tienen la misma capacidad ni responden igual a la carga, y tampoco todos los usuarios parten del mismo nivel. Usar mancuernas demasiado ligeras puede quedarse corto en cuanto a estímulo, mientras que pasarse de peso suele acabar afectando a la técnica y aumentando el riesgo de lesión.

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Según la entrenadora, los criterios cambian en función del objetivo. Para la hipertrofia muscular, se recomiendan pesos medios o altos con entre seis y doce repeticiones; en entrenamientos de resistencia, cargas más ligeras y un mayor número de repeticiones; para ganar fuerza máxima, mancuernas pesadas con pocas repeticiones; y, en el caso de la potencia, pesos elevados ejecutados de forma explosiva.

En todos los escenarios, mantener una técnica correcta es prioritario. En caso contrario, no va a servir de nada el ejercicio que estemos haciendo si no conseguimos hacer bien la técnica.