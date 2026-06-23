Los gimnasios detectan un cambio de tendencia: "Lo que hace que las personas vuelvan no es solo el entrenamiento, sino las personas que tienen al lado mientras lo hacen"

El mercado del fitness funcional está viviendo un crecimiento acelerado en España y Portugal, impulsado por cadenas como F45 Training y FS8, que están consolidando un modelo de entrenamiento basado no solo en el ejercicio físico, sino también en la experiencia social y emocional del usuario. Mientras los formatos low cost pierden fuerza en algunos mercados, los estudios boutique ganan terreno entre quienes buscan algo más que máquinas y rutinas.

Más allá de los datos de negocio, lo que diferencia a este tipo de centros es lo que ocurre dentro de las clases. Según los responsables del sector, el valor real no está únicamente en el entrenamiento, sino en la sensación de comunidad que se genera. En una sesión de F45 o en un entrenamiento de FS8 con reformer, los usuarios no solo trabajan su cuerpo, sino que también desconectan del estrés diario y comparten experiencia con otras personas.

El director general de la franquicia para Reino Unido y Europa, Haydn Elliott, lo resume así: “Lo que hace que las personas vuelvan no es solo el entrenamiento, sino las personas que tienen al lado mientras lo hacen”. Añade que es habitual ver cómo los asistentes pasan de ser desconocidos a convertirse en apoyo mutuo dentro del estudio, y subraya que “el sentimiento de pertenencia es la razón por la que estamos aquí”.

Desde la perspectiva de los propios centros, ese efecto es clave. Arianna, responsable del FS8 Chamberí en Madrid, explica que el impacto es inmediato en los nuevos usuarios: “Cuando alguien entra por primera vez y vuelve a salir, lo ves en su rostro. Sabes que has cambiado su día o incluso su vida”. Según señala, la motivación principal de estos espacios va más allá del rendimiento físico: se trata de generar bienestar y adherencia al ejercicio.

Otro de los factores que explican el auge de este modelo es el contexto del mercado. En países como Portugal, donde más del 70% de la población no realiza actividad física regular, el potencial de crecimiento es muy elevado. En España, en cambio, existe ya un núcleo consolidado de usuarios habituales que entrena varias veces por semana, lo que refuerza la estabilidad del sector.

En este escenario, F45 Training cuenta con varios centros activos en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Marbella o Ibiza, mientras que FS8 continúa expandiéndose con nuevas aperturas en la capital. El atractivo para los operadores reside en que no parten de cero: trabajan con un sistema ya probado y con una marca reconocida que facilita la captación de clientes.