RUNNING
Todo lo que necesitas saber de las San Silvestre de Barcelona: las 15 opciones para el 31 de diciembre
Descubre dónde participar en la que se ha convertido ya en una gran tradición navideña
La Carrera de San Silvestre se ha convertido ya en una de las tradiciones navideñas más singulares que, además, se han extendido a lo largo y ancho de toda la Península Ibérica.
No obstante, en esta ocasión nos centraremos en aquellas opciones que se sitúan en la región de Catalunya, dado que muchas localidades se han sumado a esta querida costumbre.
Por tanto y, en caso de que tengas pensado en participar en una de ellas, a continuación os dejamos con una lista completa de todas las zonas en las que habrá una carrera San Silvestre este 31 de enero.
- Badalona
- Barcelona (Nassos)
- Cornellà de Llobregat
- El Masnou
- Girona
- Granollers
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Mataró
- Reus
- Tarragona
- Terrasa
- Sabadell
- Sant Cugat del Vallès
- Vilanova i la Geltrú
En este caso, hay que recalcar que todas estas carreras de San Silvestre contarán con un recorrido de 5 km, salvo la Cursa dels Nassos en Barcelona, la cual alcanzará una distancia de 20 km.
Y es que esta actividad deportiva se ha convertido en una opción ideal a la hora de dar por finalizado el año por varios motivos, pero uno de los más importantes tienen que ver con el sentimiento de comuniad que surge a su alrededor.
Esto último se conforma, además, como uno de los factores que siempre son defendidos desde el mundo del running como una de las virtudes de esta disciplina: no solo es bueno para la salud, sino que también une a la gente.
En este mismo sentido, lo importante siempre será participar: unirte a una carrera de San Silvestre puede ser una de las mejores maneras de despedir el año antes de reunirse con la familia para tomar las uvas.
- Ter Stegen apunta al Girona
- Dani Olmo, el primer contratiempo de Flick para el derbi
- La dupla del Barça que prometía marcar una era y se rompió demasiado pronto "¿De dónde ha salido este chico?"
- Resultados de LaLiga FC Futures, en directo: partidos en streaming y marcadores hoy
- El Barça puede pagar cara la explosión de Trincao
- Lamine Yamal, Raphinha, Vinicius... Un fisioterapeuta explica el motivo real por el que los futbolistas se vendan las manos
- Bilbao Basket - Barça, en directo: duodécima jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo
- Mika Mármol, un posible ingreso que se cae para el Barça