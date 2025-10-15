Natalie Grabow, 80 años y de hierro: la mujer más veterana en completar el Ironman de Kona

Natalie Grabow, de 80 años, se convirtió en la mujer más veterana en completar el Campeonato Mundial Ironman de Kona (Hawái). Lo hizo tras 16 horas, 45 minutos y 26 segundos de esfuerzo ininterrumpido. Su llegada, de noche y entre ovaciones, se ha convertido ya en una de las imágenes más emocionantes de la historia reciente del triatlón.

El calor abrasador, los vientos del Queen K Highway y la humedad del Pacífico no impidieron que la triatleta estadounidense lograra lo imposible. Grabow compitió en la nueva categoría femenina de 80-84 años, completando los 3,8 km de natación, 180 km de ciclismo y 42 km de maratón con una serenidad y determinación que solo da la experiencia.

“No compito contra nadie más que contra el tiempo”, aseguró al cruzar la meta, con el dorsal empapado y una sonrisa tan grande como su hazaña. “En este deporte todos queremos hacerlo bien, pero lo importante es el viaje, no el resultado”.

Su llegada fue tan heroica como simbólica: tropezó a escasos metros de la línea de meta, cayó al suelo y se levantó para recorrer los últimos metros corriendo. El público en Ali’i Drive estalló en aplausos. Era la definición pura del espíritu Ironman.

De las zapatillas al neopreno

Lo más increíble es que Grabow descubrió el triatlón cuando ya había cumplido los 60. Había sido corredora aficionada, pero buscaba un nuevo reto. "Llevo años corriendo; siempre me gustó probarme a mí misma", recordaba en una entrevista reciente. Fue entonces cuando el triatlón le ofreció justo lo que necesitaba: variedad, superación y una segunda juventud.

Debutó en Kona en 2006, cumpliendo el sueño de cualquier triatleta. Desde entonces ha regresado varias veces, compaginando entrenamientos meticulosos con una vida profesional y familiar activa. En 2024 completó el Ironman de Maryland en la categoría 75-79, con un tiempo de 15h 53min, que le permitió clasificarse directamente para Kona y, además, inaugurar la categoría 80-84. Nadie antes lo había conseguido.

“El triatlón me enseñó a escuchar mi cuerpo y a respetar el proceso. La edad no es una excusa, es una oportunidad de hacerlo mejor”, dijo. Su frase se ha viralizado entre los aficionados al triatlón de todo el mundo.

El espíritu de Kona

El Mundial Ironman de Kona es la meca del triatlón. Allí se prueban los límites físicos y mentales de cada atleta. Grabow lo sabía. “Hay momentos en que el cuerpo dice basta, pero la mente tiene que seguir adelante”, confesó tras la prueba.

Durante el recorrido, soportó ráfagas de viento de más de 30 km/h y temperaturas de hasta 32 °C. Pese a ello, mantuvo un ritmo constante y una actitud inquebrantable. “Cada kilómetro era un regalo. Pensaba en todos los que creen que ya es tarde para intentarlo”, contó emocionada.

Con su gesta, superó el récord que ostentaba Cherie Gruenfeld, quien en 2022 completó la prueba a los 78 años. Grabow, con dos más, abre un nuevo capítulo en la historia de Kona y se convierte en símbolo de una generación que no entiende de renuncias.

“No se trata de cuántos años tienes, sino de lo que haces con ellos”, resumió con sencillez.

Su historia ya forma parte del legado de Kona. Un recordatorio de que la edad no detiene el espíritu de hierro. Entre el sudor, el viento y la emoción del público, Natalie Grabow demostró que la fuerza de voluntad no se mide en años, sino en coraje.