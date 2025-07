Nadir Maguet y Miao Yao vuelan en la PDA de HOKA Val d’Aran by UTMB

Agotó dorsales en menos de una semana y es una de las carreras de referencia del año en España por el nivel de sus participantes.

La PDA, Peades d’Aigua en aranés, arrancaba a las 7:00 de la mañana en el pueblo de Salardú con 1.620 corredores repartidos entre sus tres diferentes oleadas, 7:00, 7:30, y 8:00. Debido a las previsiones meteorológicas, que finalmente se hicieron realidad, se tuvo que activar una variante en el tramo final, por lo que la carrera pasaba de sus 55 kilómetros originales a 52 con 2.950 metros de desnivel positivo.

El nivel era de altura, con atletas de la talla de la china Mia Yao (UTMB® Index 793), vigente campeona de la OCC, y número 10 del mundo, la noruega Sylvia Nordskar (UTMB® Index 765), la española Júlia Font (UTMB® Index 763), los italianos Nadir Maguet (UTMB® Index 918) y Lorenzo Beltrami (UTMB® Index 899), y el español Andreu Simon (UTMB® Index 894), entre muchos otros.

Finalmente, el italiano Nadir Maguet ha sido el primer corredor en hacer sonar la campana, cruzando la meta en un tiempo de 04:52:06. “Es una carrera muy muy bonita. Verdadera montaña. Muy técnica, como había visto en las imágenes. Gracias a todo el mundo, porque llegar a meta y sentir este calor del público es un placer”, indicó el italiano.

Justo detrás de él llegó Leonard Mitrica, que paró el crono en 05:00:16. “Empecé despacio y tuve más energía hacia el final. No fue fácil situarme en segunda posición. Sabía que el primer puesto estaba lejos, así que el objetivo era mantenerme segundo”, señaló el corredor rumano.

Completó el podio en 05:05:19 Pablo Bautista, ganador de la EXP, la carrera de 32 kilómetros de HOKA Val d’Aran by UTMB®, en 2023 y 2024.

En la categoría femenina la china Miao Yao, la décima mejor corredora de trail del mundo, ha sido la más rápida, recorriendo los 52 kilómetros de la carrera en un tiempo de 05:31:39, a pesar de haber reconocido que no había sido su mejor día. “Estaba muy cansada. Me han costado mucho las bajadas”.

Sylvia Nordskar se hizo con el segundo puesto parando el crono en 05:36:29. “Ha sido increíble. Es mi primera vez aquí y todo ha sido sorprendente”, explicó sonriente la noruega tras cruzar la línea de meta.

En tercera posición llegó la española Ikram Rharsalla, en un tiempo de 05:47:02. “He sufrido mucho, pero estoy muy contenta de haber llegado a meta. Ha sido una carrera muy dura. Al principio iba tercera, luego me adelantaron, he tenido problemas gastrointestinales, y me he perdido. Ha habido un momento en el que pensé que ni siquiera iba a llegar. He luchado mucho y acabar tercera es increíble”, señalaba contenta la española.

Mañana a las 6:00 es el turno de la CDH, y a las 16:00 horas saldrá la VDA, la carrera insignia de HOKA Val d’Aran by UTMB®.