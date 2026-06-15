Ni nadar ni salir a caminar: esta actividad cotidiana es el mejor ejercicio para la salud cardiovascular

Hacer deporte de manera habitual es muy importante para la salud física y mental. En este sentido, la mayoría de personas añaden actividades físicas como salir a caminar y nadar en la piscina.

En cualquier caso, ambos ejercicios son buenos para el bienestar de cualquier persona. Especialmente, se trata de dos disciplinas recomendadas para aquellos que están comenzando a tener más actividad en su rutina diaria.

Sin embargo, los expertos han señalado un ejercicio sencillo y accesible sin salir de casa que mejora la salud cardiovascular. Esta práctica cotidiana se realiza en el día a día y es clave para mantener la movilidad y evitar la dependencia.

Hablamos de un ejercicio que no requiere equipamiento especial o una suscripción al gimnasio. Cada vez son más los especialistas que recomiendan subir escaleras en casa o en la vía pública para mejorar la salud del corazón.

Una mujer baja las escaleras cargando su bicicleta / FREEPIK.

A diferencia de caminar por una superficie plana, este movimiento vertical exige que el corazón tenga que bombear sangre a los músculos en un lapso de tiempo más corto, realizando una actividad aeróbica intensa.

Este desplazamiento beneficia la oxigenación del cuerpo, impulsando el funcionamiento del sistema cardiovascular. Así mismo, subir las escaleras produce entre un 20% y un 30% más de gasto calórico.

En este contexto, el médico en cardiología Diego Alarcón (@doctordiegoalarcon) explicó en sus redes sociales que "las personas que suben y bajan escaleras viven más y mejor. Aunque parezca algo fácil y sencillo, subir escaleras es el equivalente a correr a 10 km/h".

El cardiólogo resalta múltiples beneficios para el organismo como la mejora de sensibilidad a la insulina y la capacidad cardiorrespiratoria. Además, reduce la presión arterial, la rigidez de las arterias y la inflamación.