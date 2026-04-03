Ni aquagym ni nadar: este es el mejor ejercicio para los mayores de 70 años

Mantener la movilidad a partir de los 70 años es clave para evitar caídas y preservar independencia, pero el sedentarismo y los dolores articulares pueden complicar los ejercicios más habituales. Un simple movimiento acuático destaca por su bajo impacto y alto efecto: las patadas traseras o "butt kicks", que activan glúteos, piernas y equilibrio sin sobrecargar rodillas ni cadera.

El poder de las patadas traseras acuáticas

Conocidas también como "talón a glúteo", estas patadas consisten en llevar el talón hacia atrás hasta rozar el trasero, alternando las piernas dentro de la piscina. Es un ejercicio muy sencillo en la piscina, lugar que, precisamente, hace que sea todavía más efectivo.

El agua proporciona resistencia natural que multiplica el trabajo muscular (isquiotibiales, cuádriceps y glúteos), mientras la flotabilidad alivia las articulaciones en un 90%. Estudios en Journal of Human Kinetics confirman que reduce dolor, mejora movilidad y previene caídas.

Un hombre en una piscina climatizada / Libre

Lo mejor es que realices este ejercicio en piscinas climatizadas para poder relajar los músculos y potenciar la circulación. No necesitas equipo adicional: abdomen contraído, espalda recta y sube las piernas hacia atrás hasta que roces el trasero (o todo lo que puedas, claro).

Empieza lento (se recomiendan unas 10 o 15 repeticiones por cada pierna, pero haz las que consideres o las que tu cuerpo te permita), acelera o añade brazos para una mayor intensidad si te resulta sencillo. En 10-15 minutos diarios, ganas tono, flexibilidad y agilidad para subir escaleras o caminar de forma totalmente segura.

A diferencia de la natación (más cardio que fuerza localizada) o el aquagym (que suelen ser ejercicios más complejos y menos localizados), las butt kicks son accesibles en solitario y son vitales para mejorar la postura y ganar en agilidad.

Además, activan las fibras y permiten recuperar la autonomía perdida con la edad. Son ejercicos ideales para la artritis o si has pasado por alguna lesión, ya que no tienen ningún impacto negativo y permite que se hagan de forma diaria.