Ni nadar ni hacer crucigramas: el ejercicio clave que recomiendan a los jubilados para frenar el deterioro cognitivo

Con el paso de los años, cuidar la salud mental deja de ser algo secundario y pasa a ocupar un lugar central en el día a día. No se trata solo de evitar el deterioro, sino de mantenerse ágil, despierto y con buena calidad de vida.

Para lograrlo, influyen muchos factores: desde llevar una alimentación equilibrada que aporte los nutrientes necesarios, hasta mantenerse activo a nivel intelectual con hábitos como la lectura, los juegos de lógica o cualquier actividad que suponga un pequeño reto mental.

El verdadero ejercicio recomendado para los jubilados

Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard ha puesto el foco en un tipo de ejercicio concreto que podría marcar la diferencia en la salud cerebral, sobre todo en personas jubiladas.

Sus conclusiones apuntan a que esta actividad no solo ayuda a mantener la mente activa, sino que también favorece la memoria y contribuye a reducir el riesgo de deterioro cognitivo con el paso del tiempo.

Mujer mayor haciendo ejercicio / CMS

La idea de que el ejercicio físico es bueno para el cerebro no es nada nuevo, pero un estudio reciente realizado por investigadores de Harvard ha ido un paso más allá.

En esta ocasión, han analizado con más detalle qué tipo de actividad física aporta mayores beneficios a nivel neuroprotector, especialmente en personas de edad avanzada, con el objetivo de entender mejor cómo mantener la salud cognitiva durante más tiempo.

Las conclusiones del estudio apuntan a algo tan sencillo como caminar como uno de los grandes aliados para la salud del cerebro. Los investigadores observaron que mantener el hábito de caminar con regularidad está relacionado con una mayor activación de áreas cerebrales clave en la memoria y en la capacidad de razonamiento, lo que sugiere beneficios directos para el funcionamiento cognitivo.