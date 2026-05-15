Ni nadar ni correr: el mejor ejercicio para mayores de 55 años es capaz de aumentar la esperanza de vida

A partir de los 55 años, mantener una vida activa deja de ser solo una cuestión de forma física y pasa a convertirse en una inversión directa en salud, autonomía y longevidad. Aunque caminar, nadar o correr siguen siendo opciones válidas, hay un deporte que destaca por encima del resto cuando se analizan sus efectos sobre la esperanza de vida: el tenis.

El deporte que más años puede sumar

Esta elección se apoya en las investigaciones realizadas en el Copenhagen City Heart Study, un estudio de referencia que relaciona determinados deportes con una mayor longevidad. En el caso del tenis, las conclusiones apuntan a un potencial de hasta 9,6 años más de vida en quienes lo practican con regularidad, una cifra muy superior a la asociada a otras actividades populares como la natación o el ciclismo.

La clave no está solo en el gasto energético, sino en la combinación de exigencia física, coordinación y constancia. El tenis obliga a moverse con rapidez, reaccionar a estímulos cambiantes, trabajar la agilidad y sostener esfuerzos intermitentes, algo que lo convierte en un entrenamiento muy completo para el cuerpo y también para la mente

Por qué el tenis marca la diferencia

Más allá del dato llamativo sobre los años de vida, el tenis destaca por reforzar varias áreas de la salud al mismo tiempo. Mejora la salud cardiovascular, ayuda a controlar el porcentaje de grasa corporal y favorece una mayor densidad ósea, algo especialmente útil a medida que pasan los años.

ROME (Italy), 12/05/2026.- Rafael Jodar of Spain in action during his men's singles match against Learner Tien of the USA at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 12 May 2026. (Tenis, Italia, España, Roma) EFE/EPA/FABIO FRUSTACI / FABIO FRUSTACI / EFE

También exige concentración, memoria de trabajo y toma de decisiones rápida, por lo que suma beneficios cognitivos además de los físicos. A eso se añade otro aspecto importante: su efecto sobre el sistema inmunológico. Vamos, que realmente se trata de un deporte tremendamente completo.

La práctica regular de ejercicio moderado e intenso, bien adaptado a cada persona, se asocia con una mejor respuesta del organismo y con una reducción del riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 o la hipertensión, así que piensa en añadir al tenis a tu lista de deportes habituales.

Una de las ideas más interesantes es que no se trata de jugar al nivel de competición, sino de incorporar el tenis a la rutina semanal de una forma realista. Lo importante es la regularidad, no la perfección técnica. Basta con adaptar la intensidad al estado físico de cada persona y mantener una práctica estable para empezar a notar beneficios.