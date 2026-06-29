Ni nadar ni jugar a tenis: este es el mejor deporte para mantenerse en forma después de los 60 años

A partir de los 60 años, el cuerpo humano empieza a experimentar cambios naturales como la pérdida progresiva de masa muscular, una menor agilidad en los reflejos y una reducción en la coordinación entre el cerebro y los movimientos. Sin embargo, lejos de ser una etapa de inactividad, es un momento clave para mantener hábitos saludables que ayuden a conservar la calidad de vida.

En este contexto, el tenis de mesa, más conocido como ping-pong, se presenta como una de las mejores opciones de ejercicio para este grupo de edad. Se trata de un deporte sencillo, accesible y de bajo impacto, lo que lo convierte en una alternativa ideal para personas mayores que quieren mantenerse activas sin someter sus articulaciones a un esfuerzo excesivo.

El juego consiste en golpear una pequeña pelota con una pala sobre una mesa dividida por una red, con el objetivo de que rebote en el campo contrario sin que el oponente pueda devolverla correctamente. Aunque su mecánica es fácil de entender, su práctica habitual aporta múltiples beneficios físicos y mentales.

Entre sus principales ventajas destaca que ayuda a mantener el cuerpo en movimiento sin impactos bruscos, lo que protege las articulaciones y reduce el riesgo de lesiones. Además, mejora el equilibrio y la estabilidad, ya que cada intercambio obliga a reaccionar con rapidez y ajustar la postura constantemente.

Mesa de Ping Pong / 5

A nivel cognitivo, el ping-pong también tiene un papel importante. Este deporte exige concentración, toma de decisiones rápidas y coordinación entre la vista y los movimientos, lo que contribuye a mantener activas funciones cerebrales relacionadas con la memoria y el razonamiento. Incluso en algunos casos se ha observado que puede ayudar a mejorar la calidad de vida en personas con enfermedades neurodegenerativas, al favorecer la coordinación y reducir la rigidez.

Otro de sus beneficios es su componente social. Al ser un juego dinámico pero accesible, facilita la interacción entre personas, lo que ayuda a combatir la soledad y a mejorar el estado de ánimo. Además, aunque pueda parecer suave, una sesión de juego puede elevar el ritmo cardíaco y contribuir al gasto calórico, ayudando también al control del peso.

En cuanto a su práctica, no se trata de jugar con intensidad competitiva, sino de adaptar el ritmo a la condición física de cada persona. Lo importante es priorizar el control y la técnica frente a la velocidad, así como realizar calentamientos previos, estiramientos al finalizar y mantener una buena hidratación.