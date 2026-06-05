Ni nadar ni caminar: este ejercicio accesible mejora la flexibilidad y reduce el estrés

La actividad física regular ofrece múltiples beneficios para el bienestar físico y menta. En adultos, hacer ejercicio ayuda a prevenir y controlar enfermedades cardiovasculares o diabetes, entre otras.

Además, el deporte favorece la salud mental y reduce el estrés y otros síntomas de la ansiedad y la depresión, mejorando el estado de ánimo. Para los más jóvenes, entrenar estimula el crecimiento y mejora el desarrollo motor y cognitivo.

No obstante, con el aumento de la edad muchas personas sufren dificultades para hacer actividades físicas. Aunque nadar y caminar ofrece beneficios para la salud, el yoga es una alternativa interesante para todos los públicos.

Esta disciplina milenaria aporta una gran variedad de posiciones que mejoran la flexibilidad y la postura corporal, debido al estiramiento de los músculos. Con el paso del tiempo, la pérdida de flexibilidad es un síntoma natural del envejecimiento.

Persona mayor haciendo yoga / .

Por otra parte, el yoga incluye meditaciones y ejercicios de respiración que pueden ayudar a aliviar la tensión y reducir el estrés. Ahora bien, el yoga es mucho más que estiramientos y flexibilidad.

Esta actividad física puede ser un complemento ideal para tu rutina de entrenamiento de fuerza. En este caso, basta con el peso corporal para aumentar la fuerza del core, el tren superior y las piernas.

De hecho, es un ejercicio de bajo impacto que no daña las articulaciones. Según un estudio de Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, puedes conseguir un incremento de la fuerza y la resistencia muscular en 12 semanas, aproximadamente.

Finalmente, el yoga es una herramienta contra el insomnio. Las personas que practican este ejercicio puede conciliar mejor el sueño, debido a los efectos posteriores del ejercicio y la relajación mental de la respiración y meditación.