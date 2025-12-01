Nace UNIT TRAIL, el circuito que une las carreras de montaña más icónicas de España

España suma desde hoy un nuevo hilo conductor para su geografía montañosa. Nace UNIT TRAIL, un circuito que une a nueve de las carreras más representativas del país bajo un proyecto común que busca fortalecer la comunidad del trail running nacional. Su propuesta combina deporte, territorio e innovación competitiva con un mensaje claro: la montaña se vive mejor cuando se comparte.

La primera edición aterriza con un calendario cargado de personalidad, diseñado para recorrer de mayo a noviembre algunos de los paisajes más reconocibles del mapa trail español. El circuito arrancará el 6 de junio en Picón Castro, donde los 33 kilómetros de terreno agresivo y técnico mostrarán la esencia abrupta de Las Merindades. Una semana después, el 21 de junio, la Burdin Hesiko Mendi Lasterketa llevará la competición a Mungialdea, con un recorrido de 37 kilómetros que serpentea entre bosques y crestas vascas.

El verano traerá montaña de altura. El Trail Vielha Molieres, el 11 de julio, invitará a los corredores a asomarse al corazón del Valle de Arán con 4.200 metros positivos concentrados en 43 kilómetros, una de las citas más exigentes del calendario. Ya en agosto, la mítica Cursa per Muntanya Vistabella regresará el día 3 para reivindicar el trail más puro a través de 28 kilómetros de senderos tradicionales y barrancos del Penyagolosa.

El curso entrará entonces en su tramo más decisivo. En septiembre, dos fines de semana consecutivos pondrán a prueba las piernas de los atletas: Desafío Urbión (5 y 6 de septiembre) y Picos de la Demanda (12 y 13), dos retos en los que Soria y La Rioja se vestirán de alta montaña. A ellos se sumará en octubre Guara Somontano (5 y 6), un recorrido de 48 kilómetros que se adentra en uno de los entornos naturales más ricos del país. El mes concluirá con la humedad del bosque atlántico de Sobrescobio Redes Trail (25 y 26), ya con el otoño asentado. El telón se bajará en Muntanyes de Prades, los días 8 y 9 de noviembre, entre encinares, crestas y pistas forestales.

Imagen de la prueba Muntanyes de Prades / FACEBOOK

Más allá del calendario, UNIT TRAIL apuesta por un modelo competitivo que reconoce todas las dimensiones del deporte. El circuito repartirá 18.000 euros en premios, además de becas deportivas para jóvenes. Su TRAIL LEAGUE®, la clasificación por equipos, premia la regularidad: los clubes sumarán puntos con sus cinco mejores resultados y deberán completar al menos cinco pruebas para aparecer en la general. El equipo campeón recibirá 5.000 euros, seguido de 3.000 y 2.000 para el segundo y tercero.

La clasificación individual también repartirá premios entre los cinco atletas más destacados del año, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, con una dotación máxima de 1.500 euros para los vencedores. Además, las categorías Porvenir, Sub-20 y Sub-23 otorgarán becas para impulsar a las nuevas generaciones.

UNIT TRAIL nace así con vocación de comunidad, como un espacio para corredores, clubes y territorios que apuesta por la colaboración y la construcción de una identidad compartida. Un proyecto que quiere unir, crecer y consolidarse como uno de los grandes referentes del trail running en España.