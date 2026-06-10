Nace el Unique Trail Lanzarote by Joma: la primera carrera de ultradistancia de la isla llega en octubre
La prueba estrena su primera edición el 17 de octubre con distancias de 12K a 67K, recorridos por La Geria y el Castillo de Santa Bárbara, y una meta espectacular en el Mirador del Río.
Lanzarote carecía hasta ahora de una carrera de ultradistancia propia. Eso cambiará desde el próximo 17 de octubre con la primera edición del Unique Trail Lanzarote by Joma, un evento que llega al calendario con vocación de ser una referencia en el panorama del trail en España como ya son la Transgrancanaria o la Transvulcania.
La prueba, organizada por Summits Sports Events y K3 Servicios Deportivos Integrales, plantea cuatro distancias competitivas que van desde los 12 hasta los 67 kilómetros, todas ellas con meta en el Mirador del Río, uno de los puntos más icónicos de Lanzarote. Un final que, por sí solo, ya justifica el esfuerzo.
La ultra saldra desde La Geria
La distancia reina es la 67K Ultra, con 2.870 metros de desnivel positivo y salida desde La Geria, el paisaje de viñedos sobre lapilli que es Patrimonio de la Humanidad y que aquí actúa como punto de partida hacia lo desconocido. Le sigue la 46K Maratón (2.082 m+) desde San Bartolomé, con tramos por el jable, ese suelo de arena volcánica blanca que se comporta de forma completamente diferente a cualquier otro terreno.
La 23K Media ofrece un trazado más rápido desde Peñas del Chache con 1.202 metros de desnivel, y la 12K Manriqueña Starter, con salida en Haría y 641 metros positivos, sirve tanto para iniciarse en el trail como para quien quiere competir a ritmo alto con la filosofía de César Manrique como telón de fondo.
Al frente de la dirección de carrera están Joel Delgado y Juan Antonio Carreño “Chico”, dos corredores con experiencia internacional que conciben esta prueba como “la carrera de montaña referente de la isla, con un recorrido único y especial que va a ser una delicia para todas las personas aficionadas a este deporte”.
El programa del fin de semana arranca el viernes 16 con la Kinder Trail, carreras infantiles gratuitas para niños de 4 a 15 años. En el plano competitivo, habrá premios económicos para los tres primeros de la general en cada distancia, con reconocimiento especial para el primer residente lanzaroteño y la primera residente lanzaroteña en cada modalidad.
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