Por qué todo el mundo quiere correr la Hardrock 100: la ultra más mística y brutal del mundo

Correr la Hardrock 100 no es solo un reto físico, es un viaje espiritual al corazón de las montañas más salvajes de Estados Unidos. Cada verano, un grupo muy reducido de elegidos se enfrenta a este monstruo de 100 millas que atraviesa las cumbres infinitas de Colorado. ¿Por qué es tan deseada? ¿Qué la hace diferente del resto?

La Hardrock 100 no es para cualquiera. Recorre 160 kilómetros con más de 10.000 metros de desnivel positivo. Se corre entre los 3.000 y los 4.300 metros de altitud, en condiciones extremas. Hay pasos nevados, subidas verticales, tormentas eléctricas y bajadas técnicas que ponen al límite no solo las piernas, también la cabeza. Es una carrera diseñada para alpinistas con zancada de ultrafondista.

El beso a la roca: una meta sin cronómetro

No hay arco de llegada. No hay explosión de confeti. La meta es besar una roca. Literalmente. Los finishers deben inclinarse y besar una gran piedra grabada con el logotipo de la carrera en Silverton, un pequeño pueblo minero reconvertido en santuario del trail. Ese gesto, simbólico y humilde, resume el espíritu de Hardrock: aquí no se gana, se sobrevive.

Courtney Dauwalter, junto a la piedra y su tiempo de récord / HARDROCK

Solo 145 corredores logran plaza cada año. Para entrar en el sorteo hay que haber completado una de las ultras clasificatorias más duras del mundo. Y luego rezar. Porque la probabilidad de ser elegido es inferior al 5% en muchos casos. Correrla una vez ya es un privilegio. Repetirla, un milagro.

Kilian Jornet ostenta el segundo mejor tiempo

Desde que Kilian Jornet reventó todos los cronómetros en 2014, la carrera ha entrado en una dimensión legendaria. Su duelo con François D’Haene en 2021 fue una obra de arte sobre piedras, barro y niebla. Pero no es solo cosa de élites. Los verdaderos héroes son quienes completan el recorrido en 45 horas sin dormir, luchando contra el mal de altura, los aludes y el miedo.

En hombres, todos estarán pendientes este año del francés Ludovic Pommeret, que llega como vigente campeón y plusmarquista absoluto del recorrido (21:33:06). Este año toca el recorrido antihorario donde el francés François D’Haene mantiene el récord masculino (21:45:50 en 2021).

Cada año la carrera cambia de sentido: horario o antihorario. Esto modifica completamente la estrategia, el perfil y el orden de los picos. La cima del Handies Peak, a más de 4.200 metros, espera siempre, pero el modo en que se llega a ella puede ser una tortura distinta.

La Hardrock 100 reniega del marketing. No hay premios en metálico ni patrocinios masivos. Lo que sí hay es una comunidad de voluntarios y corredores que se ayudan, se abrazan y comparten el espíritu montañero. Muchos finishers regresan como pacers o para montar avituallamientos. Porque aquí, quien besa la roca queda marcado para siempre.