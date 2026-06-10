Mumi, experta en yoga: "Las sentadillas contra la pared son una de las mejores formas de fortalecer las piernas sin impacto"

Si quieres fortalecer tus piernas sin impactar tus articulaciones, las sentadillas apoyadas en la pared son tu mejor aliado. Así lo defiende Mumi, una reconocida experta en yoga que ha hablado sobre los beneficios de dicha variante.

Beneficios y técnica del wall sit

Mumi habla así de las sentadillas apoyadas en la pared, las cuales popularmente reciben el nombre de 'wall sit'. So consideradas un ejercicio isométrico que tiene la capacidad de fortalecer las piernas de una manera segura y eficaz.

Ejecutando el 'wall sit', se consigue trabajar simultáneamente cuádriceps, glúteos e isquiotibiales. Y si bien ese potencial es uno de sus principales atractivos, suma más puntos dado que no somete a las articulaciones a un impacto tan brusco como las sentadillas tradicionales.

Además, es un ejercicio altamente accesible dado que lo único que requiere por parte del usuario es que este encuentre una pared y utilice su propio peso corporal. Por eso, es ideal para principiantes e incluso personas de movilidad limitada.

Para realizar adecuadamente un 'wall sit', la técnica requiere de deslizar la espalda por la parted hasta formar un ángulo de 90º con las piernas. En este punto, lo ideal es aguantar la posición durante el mayor tiempo posible.

Más allá de los mencionados beneficios a la musculatura del tren inferior, esta variante de sentadilla también mejora la estabilidad de la persona. Esto quiere decir que es un ejercicio muy recomendable para los mayores.

Hay que pensar que a partir de cierta edad, con la gradual pérdida de musculatura derivada de la sarcopenia, trabajar los músculos para mantener la dependencia es clave. Por ello, el 'wall sit' se valora tan positivamente a día de hoy.

En definitiva, si estabas buscando un ejercicio con el que trabajar piernas y glúetos, el cual pudiera realizarse de forma sencilla y sin experiencia alguna realizando deporte, las sentadillas de apoyo en pared son lo que buscabas. Seguro que notas la diferencia.