Mujeres al poder en la 15K de Formentera: suman ya el 60% de las participantes

Formentera volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro del running mediterráneo con la segunda edición de la 15K Formentera Sunset Run, una carrera que ha logrado en tiempo récord lo que muchas otras tardan años en conseguir: llenar inscripciones y marcar tendencia. Con cerca de 2.300 corredores, la prueba organizada por Talentum repite el éxito de 2024 y se consolida como una cita imprescindible para los amantes del deporte, la música y la buena vida.

La carrera principal de 15 kilómetros tomará la salida a las 18:00 horas del sábado 11 de octubre, un horario perfecto para disfrutar del atardecer sobre el mar. Los corredores recorrerán algunos de los paisajes más emblemáticos de la isla —L’Estany des Peix, La Savina o l’Estany Pudent— antes de cruzar la meta en Es Pujols, donde la música y el ambiente festivo los recibirán con los brazos abiertos.

La 5K Sunset Run, con salida en el puerto de Formentera, compartirá línea de meta con la prueba reina. Esta doble propuesta permite que tanto atletas experimentados como aficionados vivan la experiencia al completo. En ambos casos, el espíritu es el mismo: correr por placer y disfrutar del entorno.

Un 60% de participación femenina

Uno de los aspectos más llamativos de esta edición es la presencia femenina, que no deja lugar a dudas sobre el cambio de tendencia en las carreras populares: el 60% de los dorsales pertenecen a mujeres. Nunca antes una prueba española había alcanzado semejante equilibrio, lo que convierte a la 15K Formentera Sunset Run en un referente de igualdad en el deporte.

La otra gran noticia es su proyección internacional. Nada menos que un 27% de los participantes proceden del extranjero, con representación de una docena de países. Italia lidera el listado (10%), seguida de Francia y Países Bajos, aunque también habrá corredores llegados desde Estados Unidos, Irlanda, Alemania, Portugal o Venezuela.