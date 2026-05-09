Una mujer gana la general de la ultratrail más dura de América: Rachel Entrekin hace historia en una Cocodona 250 marcada por una muerte

La Cocodona 250 de este año tendrá dos caras para siempre. Una brillante y otra desgarradoramente oscura. Porque en el desierto de Arizona, entre Black Canyon City y Flagstaff, Rachel Entrekin escribió una de las páginas más grandes de la historia del ultrarunning moderno. Y al mismo tiempo, la carrera se cobró la vida de uno de sus participantes.

Primero, la historia. Entrekin no llegó a la Cocodona 250 a completarla. Llegó a dominarla. Y eso es exactamente lo que hizo durante más de dos días y dos noches a través de senderos técnicos, tramos de montaña, pistas forestales y sectores de asfalto bajo un calor que aplastaba a los cerca de 400 corredores inscritos en la distancia principal.

Rachel Entrekin llorando tras cruzar la meta / COCODONA

La ultrarunner estadounidense cruzó la línea de meta con un tiempo de 56 horas, 9 minutos y 48 segundos, convirtiéndose en la primera mujer en ganar la clasificación general absoluta del evento y en la cuarta persona en la historia de la prueba en bajar de las 60 horas.

¿Qué es la Cocodona 250?

Se trata de una de las pruebas más exigentes de América con más de 400 kilómetros y acumula más de 11.500 metros de desnivel positivo. El límite oficial para completarla es de 125 horas. Entrekin tardó menos de la mitad.

Su actuación dejó por detrás a todos los hombres de la carrera. Y entre ellos había nombres de peso. Pero también a Courtney Dauwalter, una de las mejores ultrarunners del planeta y referente absoluta de la disciplina, lo que da una medida real de lo que Entrekin realizó en Arizona. La propia organización no tardó en fijar el relato en redes sociales con un mensaje que lo resumía todo: "Cocodona tiene una reina".

La corredora había marcado un objetivo antes de la salida: bajar de las 60 horas. Una barrera que, hasta esta edición, solo tres personas habían logrado superar en la historia de la prueba. La pulverizó. Y a pocos kilómetros de meta, cuando el cuerpo ya llevaba más de dos días en movimiento, gritó lo que muchos estaban pensando: "El mejor día de mi vida".

Con esta victoria, Entrekin suma además su tercer triunfo consecutivo en la Cocodona 250. No hay nadie que haya dominado esta carrera como ella y lo hizo dos meses después de ganar en Chianti Trail by UTMB.

Murió un participante en plena carrera

Pero la edición de 2026 no podrá contarse sin su otra cara. El pasado martes 6 de mayo, la organización confirmó a través de un comunicado oficial el fallecimiento de uno de los participantes durante el desarrollo de la prueba. El corredor sufrió una emergencia médica mientras disputaba la carrera. "Estamos profundamente entristecidos al compartir que un participante experimentó hoy una seria emergencia médica durante el evento y ha fallecido", señaló el texto.

La identidad del atleta no fue hecha pública "por respeto a su privacidad", y tanto su familia como su equipo de apoyo fueron informados antes de la comunicación.

La organización anunció que la competición continuaría en honor al corredor fallecido, pidiendo al resto de participantes y equipos que mantuvieran su recuerdo presente durante el resto del recorrido.

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La Cocodona 250 es una de las pruebas de ultradistancia más extremas del planeta. Lo que ocurre en sus senderos, tanto la gloria como la tragedia, refleja sin filtros los límites de lo que el cuerpo y la mente humana pueden soportar. En 2026, ambos extremos coexistieron en el mismo desierto de Arizona.