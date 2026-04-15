Muere el ultrafondista David Parrish durante un reto extremo de 376 km en Escocia

El mundo del trail está de luto tras confirmarse la muerte del ultrafondista escocés David Parrish, fallecido este pasado sábado mientras afrontaba uno de los desafíos más duros del calendario: el Cape Wrath Trail, una exigente travesía de 376 kilómetros entre Fort William y el extremo noroeste de Escocia.

El atleta no solo buscaba rebajar su propio registro —ya había ganado esta ruta en 2023 y poseía el segundo mejor tiempo histórico—, sino que lo hacía con un claro propósito solidario.

Parrish, natural de Dumfries y exmiembro de los Royal Marines, había emprendido este reto para recaudar fondos destinados a los servicios de rescate de montaña en Escocia.

Su motivación tenía nombre propio: "Luke Ireland", un amigo fallecido en 2014 por hipotermia durante una carrera en la montaña.

El corredor fue hallado sin vida en una zona remota de Kintail, en las Highlands, un entorno tan espectacular como implacable para los deportistas de resistencia.

La policía escocesa confirmó que "no existen circunstancias sospechosas" en su fallecimiento, lo que apunta a un desenlace ligado a la dureza del entorno.