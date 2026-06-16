Muere Megan Kimmel, ganadora de Transvulcania y campeona de las Skyrunner World Series, a los 45 años

El trail running perdió este pasado 15 de junio a una de sus figuras. La Federación Internacional de Skyrunning (ISF) confirmó el fallecimiento de Megan Kimmel, corredora estadounidense nacida en Denver, Colorado, en 1980, a los 45 años de edad. Las causas de su muerte no han trascendido. La noticia llegó con un comunicado oficial en el que la federación recordó sus logros y la despidió con una frase que resume bien lo que representó: "Una atleta extraordinaria y una auténtica skyrunner cuyo legado perdurará".

Kimmel no era un nombre más en el circuito. Durante la segunda mitad de la década de los 2010, fue una de las corredoras más consistentes y temidas del calendario internacional, capaz de rendir al máximo nivel tanto en distancias de skyrace como en pruebas de ultradistancia. Su irrupción en la élite llegó en 2014, cuando obtuvo la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Skyrunning celebrado en Chamonix, una actuación que anticipó lo que estaba por venir.

2015 y 2016 fueron sus años de consolidación definitiva. En 2015 ganó la Dolomites SkyRace con récord del recorrido incluido, y añadió victorias en la Matterhorn Ultraks y The Rut dentro de las Skyrunner World Series. Un año después, su dominio fue total: se proclamó campeona de la clasificación general de las Migu Run Skyrunner World Series en la categoría SkyRace tras encadenar victorias en pruebas tan exigentes como la Livigno SkyMarathon, la Limone Extreme, la Matterhorn Ultraks, The Rut y la Yading Skyrun, carrera que también ganaría en 2017 y 2019.

Entre todos sus hitos, hay dos que merece destacar especialmente. El primero, la victoria en la Pikes Peak Marathon de 2018. Ocho años después de su anterior participación en la emblemática carrera de su estado natal, Colorado, volvió para ganarla y batir el récord del recorrido, aventajando en más de 15 minutos a la segunda clasificada. Una actuación de una contundencia inusual.

El segundo llegó en 2019, cuando ganó la Transvulcania, una de las pruebas con más historia y prestigio del calendario mundial. Ese mismo año también se impuso en la Mount Awa SkyRace de Japón. Fue su última gran temporada en activo: desde entonces, antes de que llegara la pandemia, Kimmel se fue alejando progresivamente del circuito internacional sin que trascendieran los motivos.

La ISF quiso despedirla recordando lo que dejó sobre la montaña: "Nos gustaría recordarla y compartir con vosotros algunos de sus increíbles logros". Una carrera construida desde la montaña de Colorado hasta los circuitos más exigentes de Europa, Asia y las islas Canarias. El skyrunning no olvidará a Megan Kimmel.